На бывшем Архиерейском кладбище продолжаются раскопки. Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

Камская археологическая экспедиция ПГНИУ продолжает раскопки на старом городском кладбище в Архиерейском квартале. В пятницу, 12 июня, археологи рассказали, что им посчастливилось найти надгробную плиту и памятник.

На плите сохранилась надпись, которую легко можно прочитать. Текст гласит: "Здесь погребено тело Надворного Советника Николая Гавриловича Ежева. Родился 6 Ноября 1832 г. Скончался 30 Июня 1902 г. Мир праху твоему дорогой муж и отец".

Плита Николая Ежева. Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

- Николай Гаврилович Ежев служил в акцизном ведомстве Пермской губернии, которое занималось контролем за производством и продажей облагаемых налогом товаров (алкоголя, табака, чая, сахара), - объясняют археологи. - Надворный советник — это гражданский чин VII класса в Табели о рангах в Российской империи. Официальное обращение к обладателю этого чина звучало как «Ваше высокоблагородие».

Вторая находка - памятник - принадлежит Андрею Флоровичу Тиунову. Он был пермским мещанином и умер 14 апреля 1905 года от грудной жабы, прожив 47 лет. По данным из открытых источников, грудная жаба - это устаревшее название стенокардии— давящей или щемящей боли в области сердца, которая развивается из-за недостаточного поступления кислорода к сердечной мышце.

Памятник Андрею Тиунову. Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

За помощь в поиске документов Камская археологическая экспедиция благодарит Музей Архиерейского квартала и исследователя Татьяну Полухину.

Напомним, Архиерейское кладбище существовало в Перми более 120 лет: первые захоронения датированы 1796 годом, последние - концом 1920-х годов.Там находились могилы более чем 500 человек - священников, купцов, чиновников, ученых и других видных горожан. Здесь были захоронены предприниматель и меценат Иван Любимов, прадед и дед импресарио Сергея Дягилева - Дмитрий Васильевич и Павел Дмитриевич Дягилевы, врач-филантроп Федор Граль, профессор Пермского университета Александр Генкель, пермский губернатор Валериан Енакиев, мать основателя пермского университета Елена Ивановна Мешкова.

Раскопки идут полным ходом. Фото: Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

В 1930-х годах Архиерейское кладбище было разрушено. Часть памятников разбили, а часть перенесли на другие кладбища, и на всей территории квартала - от собора до нынешней улицы Газеты «Звезда» - разместили зоопарк. Сейчас, когда зоопарк наконец переехал на новое место, на территории запланировано создать новое общественное пространство «Архиерейский квартал» с двумя зонами: мемориальной и прогулочной. А пока стройка не началась, на месте ведутся археологические раскопки.

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