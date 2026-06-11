Сам Бог его послал: в Перми пожарный на выходном спас девушку, которая потеряла сознание и перестала дышать

Роман Мулин работает в ПЧ-60 22 отряда противопожарной службы Пермского края. Фото: Минтербез

Про истории спасения, в одной из которых главным героем стал пожарный Роман Мулин, обычно говорят: «Сам Бог его послал». И действительно, когда рядом с человеком, оказавшимся на грани жизни и смерти, появляется тот, кто умеет оказывать первую помощь, иначе как чудом не назовешь.

Роман Мулин работает в Пожарной части №60 в Кунгуре. В Пермь он приехал на обучение и в четверг, 4 июня, как раз шел в учебный центр. Проходя мимо Горьковской библиотеки, Роман увидел на скамейке бледную девушку. Подошел и спросил, нужна ли помощь. Девушка ответила, что плохо себя чувствует. Пока Роман вызывал скорую, она потеряла сознание и перестала дышать. Пожарный не растерялся и тут же стал ее реанимировать. Вскоре она начала дышать и пришла в сознание. До прибытия медиков Роман оставался рядом и контролировал состояние пострадавшей.

«Профессионализм, решительность и неравнодушие наших огнеборцев помогают спасать жизни не только на пожарах. Гордимся каждым!» — сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

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