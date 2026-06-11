«ДНК Пермской экономики»: как историческое прошлое формирует промышленное настоящее

Всероссийская научно-практическая конференция «ДНК Пермской экономики» выходит на международный уровень. Фото: Пермская городская Дума.

В Перми состоялось главное событие X Городского исторического форума - Всероссийская научно-практическая конференция «ДНК Пермской экономики». Организатором мероприятия традиционно выступила Пермская городская Дума, а принимающей стороной стал аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова.

- Мы посвятили наш исторический форум теме экономики Пермского края и города Перми, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Это очень важная тема для нашего промышленного города, потому что с этого мы начались, и вся наша история связана с развитием заводов и производств. Собственно говоря, это не только наше прошлое, от этого зависит наше и будущее, в том числе и то, как наш город будет развиваться дальше. А вокруг нашего мероприятий объединились очень широкие слои: это и ученые, и общественники, а также и те, кто следит за нашей историей. Более того, мы вышли на международный уровень. И в нашем историческом форуме участвуют наши коллеги из Белоруссии.

Фото: Пермская городская Дума.

Конференция стала ключевым событием форума, на котором исследователи представили свои работы и обсудили уникальный вклад Перми в развитие экономики не только региона, но и всей страны.

Примечательно, что сама площадка для дискуссий имеет богатую историю: в годы Великой Отечественной войны в главный корпус Молотовского сельскохозяйственного института был эвакуирован НИИ-13, занимавшийся разработкой артиллерийских орудий, минометов и противотанковых пушек.

Фото: Пермская городская Дума.

- Палитра докладов на конференции очень широкая, и она в полном объеме отражает всю палитру развития нашего региона, - поделился ректор ПГАТУ Алексей Андреев. - В основе развития любой экономики лежат кадры. Без человеческого фактора, без человеческого капитала ни промышленность, ни сельское хозяйство развиваться не может. И эту конференцию мы рассматриваем именно с позиции того, что делается анализ прошлого, как источник развития будущего. А симбиоз между промышленностью, аграрным направлением культуры и науки, медицины – это и есть та основа, которая традиционно давала сильные ресурсы для развития края, а также возможность быть одним из ведущих регионов в развитии экономики России в целом.

Фото: Пермская городская Дума.

География промышленности и наследие прошлого

Одной из тем обсуждения стало географическое расположение промышленных предприятий Перми. Исторически сложилось так, что большинство заводов сосредоточено в Свердловском районе, на втором месте по количеству предприятий - Орджоникидзевский район.

Практически все промышленные объекты ориентируются на Камскую осевую линию, и эта тенденция была характерна для Перми еще в дореволюционное время, когда речной транспорт играл ключевую роль в снабжении, а вода являлась частью технологического процесса. Заводы также строились в устьях притоков Камы: Мулянки, Данилихи, Егошихи и Язовой.

Советское градостроительство внесло коррективы: крупные промышленные гиганты начали выносить за пределы основной части города, размещая их за Сибирским и Казанским трактами. Сегодня основной промышленный комплекс расположен между улицами Куйбышева и Героев Хасана, а также вблизи завода «Морион» и по шоссе Космонавтов, а также на новых экономических площадках в Пермском районе.

Специализация районов следующая: Кировский известен химической промышленностью, Мотовилиха — машиностроением и металлургией, Индустриальный — нефтепереработкой, а Орджоникидзевский — машиностроением.

Фото: Пермская городская Дума.

Подсобные хозяйства и трудовые подвиги

Докладчики конференции «ДНК Пермской экономики» подробно исследовали роль подсобных хозяйств при Молотовских предприятиях. Постановление об их создании вышло незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Идея заключалась в обеспечении продовольствием больниц, детских садов и самих рабочих, однако реализация шла со скрипом из-за нехватки семян, земли и работников, поэтому поначалу к выполнению Постановления подходили формально.

Ситуация кардинально изменилась с началом войны - без собственного урожая выжить было невозможно. С 1942 года на предприятиях стали создавать комсомольские бригады, обязанные отработать на полях 30 дней в году.

К труду активно привлекались школьники, которые совмещали учебу с работой в поле и курсами трактористов. За это ученики даже получали зарплату, хотя нередко деньги задерживали более, чем на полгода, а то и вовсе выдавали одеждой и обувью.

Но результаты работы на подсобных хозяйствах превзошли все ожидания: огурцы сдавали тоннами, а в 1943 году содовый завод вырастил в теплицах целую тонну арбузов.

Фото: Пермская городская Дума.

Энергетический фундамент Урала

Значительное внимание в одном из докладов форума было уделено энергетической базе региона - строительству Камского гидроузла. В довоенные годы растущей промышленности требовалось много электроэнергии, и решение о строительстве ГЭС приняли еще в начале тридцатых годов, однако запустить объект смогли лишь в 1954 году.

До этого строительство крупного узла снабжения электроэнергией неоднократно консервировали, велись дискуссии о выборе места — Соликамск или Молотов. Из-за сложных геологических условий проект заморозили, и с 1937 по 1940 год близ Соликамска начали вести подготовительные работы, но и там энергостроители столкнулись с гипсоносными породами.

А завершить возведение объекта, обеспечившего энергией всю область, удалось только в послевоенные годы.

Фото: Пермская городская Дума.

Ювелирное искусство и табачная индустрия

Интересным открытием для участников конференции стал доклад о роли ювелирного производства в экономике региона. В 1950–60-е годы в СССР шли дискуссии о сохранении историко-культурного наследия. На местах возникали проекты по сохранению региональной идентичности.

Для Пермского края такими символами стали архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Пермский ювелирно-гранильный завод, где начали производить продукцию с символикой Пермского звериного стиля.

К 80-м годам на заводе работало более 200 сотрудников, создававших украшения из гипса, нефрита и других материалов с сюжетами из сказок Бажова и символикой Пермского звериного стиля. Эта продукция пользовалась спросом далеко за пределами Советского Союза, поставляясь в Бельгию, Данию, США, Японию и Чехию.

Также большой интерес слушателей вызвала презентация о Пермской табачной фабрике, основанной в 1942 году во время эвакуации из Ленинграда.

Разместилась она в здании универмага в центре города. Поскольку до 70-х годов государство не боролось с курением, производство табака было выгодным делом.

На фабрике трудилось около 500 человек, но проблема кадров стояла очень остро: зарплаты были низкими, условия труда - тяжелыми, общежития отсутствовали, что приводило к большой текучести. Работали здесь в основном судимые люди или уволенные с других мест.

В конце 60-х годов появились большие планы по развитию фабрики с постройкой нового здания и инфраструктуры для рабочих, но начавшаяся борьба с курением и экономический застой остановили инвестиции.

КСТАТИ

Официальный старт мероприятиям X Городского исторического форума был дан в мае. Форум предлагает участникам разнообразные форматы - от посещения выставок до самостоятельного исследования исторических фактов. Мероприятия продолжатся до конца года, включая новые экспозиции для пермяков, а по итогам конференции будет издан сборник статей.

Информационным партнером проекта выступило Школьное телевидение. Ребята не только освещали ход конференции, но и планируют создать цикл тематических подкастов в рамках Исторического форума.

СПРАВКА КП

Генеральным партнером конференции выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

- Мы впервые подключились к проведению городского исторического форума, потому что нас зацепила тема «ДНК пермской экономики», - рассказала помощник генерального директора по внешним коммуникациям ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вера Мартынюк. - Безусловно, нефтяная отрасль является основой Года промышленности в Перми и для участников мы подготовили два доклада. Первый - фантазийный шуточный доклад-ролик на тему: «А если бы в 1929 году профессор Преображенский не нашел нефть в Перми, по какому вектору начала развиваться Пермь?» Мы немножко помечтали, а искусственный интеллект нам помог. Второй доклад на тему «Нефтяная линия Перми», где мы рассказали про свой экскурсионный маршрут в Индустриальном районе, который у нас успешно реализуется 3 года.

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