Сотрудников пермского филиала «Россети Урал» наградили за самоотверженную работу при ликвидации последствий стихии

Фото: пермский филиал «Россети Урал».

Конец мая стал серьезным испытанием для пермских энергетиков. С 26 по 29 мая на Пермский край обрушилась стихия. Шквалистый ветер с грозами и дождями вызвал обрывы проводов и падение деревьев на линии электропередачи.

В эти дни работники «Россети Урал» в круглосуточном режиме вели аварийно-восстановительные работы, в том числе в труднодоступной местности. Для ускорения ликвидации аварий на помощь пермякам прибыли 12 бригад из свердловского, челябинского филиалов и дочернего общества «Россети Урал». В пиковый период одновременно работало более 150 бригад: свыше 550 специалистов и около 200 единиц спецтехники. Энергетики выполнили существенный объем работ: обследовали более 2 200 километров воздушных линий электропередачи 0,4–110 кВ, устранили 800 обрывов проводов, заменили порядка 250 опор.

За оперативную ликвидацию последствий непогоды министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Киселева, глава города Перми Эдуард Соснин и генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников вручили награды сотрудникам пермского филиала компании.

Фото: пермский филиал «Россети Урал».

Почетные грамоты и благодарности получили более 40 сотрудников Центральных, Кунгурских, Пермских городских, Очерских и Северных электрических сетей. На следующей неделе награды получат еще около 60 сотрудников из других подразделений пермского филиала.

- «Россети Урал», как системообразующая территориальная сетевая организация, имеет необходимый запас сил и средств для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации. Когда на Пермский край обрушилась стихия, мы увидели не только мобилизацию местных бригад, но и мощную поддержку специалистов из других регионов присутствия компании. В свою очередь, Министерство ЖКХ и благоустройства также оказывало энергетикам всестороннюю поддержку – в частности, помогало с организацией подъездных путей к труднодоступным участкам, чтобы техника и бригады могли работать без задержек, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Киселева.

Обращаясь к работникам «Россети Урал», глава города Перми Эдуард Соснин подчеркнул, что от работы энергетиков в значительной степени зависит жизнь современного мегаполиса.

- Невозможно представить без электроэнергии работу промышленных предприятий, функционирование социальных объектов. Вы обеспечиваете комфорт в домах пермяков, помогаете городу расти и развиваться. Испытание непогодой в очередной раз подтвердило ваш профессионализм. Спасибо вам большое за самоотдачу, неравнодушное отношение к делу! Уверен, ваши коллеги, родные гордятся вами, как гордится вами весь город Пермь! - сказал Эдуард Соснин.

Фото: пермский филиал «Россети Урал».

- Работая в круглосуточном режиме и сложных погодных условиях, энергетики проводили восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей. Профессионализм подразделений компании «Россети Урал», сплоченность и взаимовыручка показали, что нам по силам любые вызовы. Меня радует, что среди награжденных много молодых работников, а это значит, что традиции и опыт, заложенные старшим поколением, находят достойное продолжение. Компания растет и развивается, открывая возможности для тех, кто готов идти вперед. Мы со студенческой скамьи поддерживаем инициативных ребят, которые решили стать частью команды энергетиков. Это позволяет молодежи получать востребованную профессию и уверенно начинать карьеру, – подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.