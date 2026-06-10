Двигайтесь, чтобы оставаться здоровыми

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Гиподинамия - одна из самых распространенных причин, почему мы начинаем себя хуже чувствовать и испытываем проблемы со здоровьем. В рамках Недели информирования о важности физической активности в Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как движение помогает укрепить организм и избежать развития многих заболеваний.

Потребность в движении

Движение - это жизнь. И любовь к движению дается нам с рождения. Мудрая природа наделила каждого ребенка стремлением к движению, поскольку в детстве формируется скелетно-мышечный аппарат. И чем больше маленький человек двигается, тем интенсивней, активней и правильней он формируется.

Главное, не потерять желание много двигаться во взрослом возрасте, потому что во время движения сокращается мускулатура и вырабатывается природный гормон радости и наслаждения – эндорфин.

- Эндорфин положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Общая выносливость повышается, снижается содержание холестерина в крови, также уменьшается риск заболеть бронхолегочными заболеваниями, - отмечают в краевом минздраве.

Чем активнее, тем успешнее

Почему так важная физическая активность? В первую очередь, она замедляет процессы старения организма и предотвращает многие заболевания.

- Физические упражнения используются во всех отраслях медицины, потому что они имеют очень большой защитный эффект: снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, улучшают работу иммунной системы, самочувствие, повышают устойчивость к стрессам, снижают риск развития злокачественных новообразований, и конечно, физическая активность важна для предотвращения заболеваний скелетно-мышечной системы, - объясняют специалисты.

Важный факт: люди, которые достигли в жизни успеха, ведут активный образ жизни, много двигаются и занимаются каким-либо видом спорта.

Какие активности самые полезные

150 минут в неделю – это средняя норма интенсивной физической активности здорового человека. Сюда относится ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, фитнес, танцы, занятия на тренажерах.

- Ходьба - отличный и самый доступный способ улучшения физической формы и здоровья в целом, - говорят в минздраве. - Она безопасна для подавляющего большинства людей, а по эффекту сравнима с более энергичными типами кардиотренировки. Но главное - ходьбу легко включить в привычный режим дня: просто, удобно, улучшает настроение, помогая справиться с депрессией и тревогой.

Специалисты рекомендуют уделять быстрой ходьбе не меньше 30 минут в день, это дает отличный оздоровительный эффект. Ходьба в медленном темпе по 30–50 минут в день значительно повышает функциональные возможности организма.

Важная рекомендация: к любым физическим нагрузкам следует переходить постепенно и поэтапно.

Хорошо влияет на организм оздоровительный регулярный бег в медленном темпе, не менее 20 минут. Он укрепляет иммунную систему организма, увеличивает содержание гемоглобина в крови и улучшает настроение.

Очень полезно плавание. Огромный плюс - оно практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний.

Для физически подготовленных людей хорошим вариантом активности является фитнес. Это оздоровительная методика, включающая комплексные физические тренировки (аэробные и силовые нагрузки) в сочетании с правильно подобранной диетой. Но перед началом занятий фитнесом человеку необходима консультация врача.

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

Как увеличить физическую активность

- старайтесь как можно больше двигаться;

- три раза в день тратьте по 10 минут на простые упражнения: встаньте, распрямитесь и походите;

- поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком;

- попробуйте проходить часть обычного пути на работу или с работы пешком;

- если вы ездите на машине, старайтесь парковаться так, чтобы пройти лишние 100 - 200 м;

- участвуйте в активных играх детей;

- прогуливайтесь до магазина и обратно пешком;

- старайтесь регулярно выполнять посильную физическую работу, например, на даче;

- чаще бывайте на природе.

- Каждому человеку важно знать: любая двигательная активность, направленная на улучшение или сохранение физической формы, помогает оставаться здоровым долгие годы. Не случайно в Указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», ставится задача увеличения к 2030 году доли российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%, - сообщили в минздраве.

ВАЖНО

По данным ВОЗ, до 5 миллионов случаев смерти в год можно было бы предотвратить, если бы люди были более активными. Также низкая физическая активность на 30% увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, на 27% - сахарного диабета II типа, на 21-25% - развитие рака толстого кишечника и рака молочной железы.