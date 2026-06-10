Народная программа помогла укрепить социальную сферу в стране

35 тысяч предложений внесли жители Пермского края в Народную программу «Единой России»

Итоги работы Народной программы «Единой России» представили на заключительном окружном форуме «Есть результат!» в Москве.

- Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию Народной программы. Это важный, хороший результат, - сообщил на пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, при работе над бюджетом текущего года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 миллиарда рублей. Принцип «государство для человека» реализуется по всем направлениям: в масштабных мероприятиях и точечных, адресных решениях. В первую очередь, речь идет о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий.

Новая Народная программа «Единой России» должна стать политически сильным и конкретным документом, а ключевые задачи ее экономического блока — соответствовать актуальной ситуации в стране, отметил Председатель партии.

- Сейчас продолжается процесс сбора предложений в Народную программу, и партия серьезно относится к каждому из них, - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. - После завершения приема будут обнародованы полные данные, однако уже сейчас понятны основные запросы людей.

Первое место по числу обращений занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети. Второе и третье места делят здравоохранение и образование. Жители жалуются на нехватку ФАПов и не всегда качественную работу поликлиник.

Как отметил Сенатор Российской Федерации, Первый заместитель Секретаря Регионального отделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев, выбор темы итогового форума - укрепление социальной сферы - абсолютно закономерен.

- «Единая Россия» в очередной раз подтвердила: благополучие людей, здоровье и образование остаются безусловным приоритетом партии. Представленные итоги - расселение аварийного жилья, социальная газификация, строительство школ и ФАПов - доказывают: партия выполняет взятые обязательства даже в непростых внешних условиях. В Пермском крае за последние пять лет построены 38 новых школ, 23 детских сада, 25 крупных медицинских объектов, возведены и отремонтированы 533 спортивных объекта. Ведется комплексная работа по поддержке участников СВО и их семей, а также других категорий граждан — для каждой предусмотрены свои выплаты, пособия и меры социальной помощи. Это реальные результаты действия Народной программы в регионе. Такой подход, основанный на прямом диалоге с гражданами и синхронизации усилий партии, правительства и региональных властей, доказал свою эффективность. Будем и дальше последовательно выполнять взятые обязательства, развивать социальную инфраструктуру и повышать качество жизни населения, - подчеркнул Вячеслав Григорьев.