Устаревшие роутеры создают риски в сфере кибербезопасности

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров в России продолжают работать преимущественно в диапазоне 2,4 ГГц. Такие данные приводятся в исследовании компании Vigo, специализирующейся на разработке программного обеспечения для оценки и оптимизации качества сетей.

К чему ведет взлом роутера

По оценкам аналитиков, эти устройства уступают современным моделям как по скорости передачи данных, так и по уровню безопасности. Кроме того устаревшее оборудование создает дополнительные риски в сфере кибербезопасности.

- Когда речь идет об устаревших роутерах, проблема заключается не только в скорости интернета. Многие старые модели перестают получать обновления безопасности от производителей, а значит, со временем становятся потенциальной целью для злоумышленников. Такие устройства могут содержать известные уязвимости, информация о которых давно находится в открытом доступе, - отметил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин. Фото предоставлено пресс-службой депутата.

По словам депутата, взлом домашнего роутера способен стать отправной точкой для более сложных мошеннических схем. Получив доступ к сетевому оборудованию, преступники могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты, перехватывать часть интернет-трафика, подменять DNS-настройки или использовать устройство в составе ботнетов для проведения кибератак:

- Особенно опасны ситуации, когда владельцы годами не меняют заводские пароли или продолжают использовать устройства, которые уже не поддерживаются производителем. В таких случаях мошенники могут получить контроль над роутером без ведома пользователя. Далее появляются риски компрометации аккаунтов, кражи персональных данных и использования домашней сети для распространения вредоносного программного обеспечения.

Как защитить свои данные

Дополнительным фактором риска является рост объема операций, совершаемых через домашние сети. Пользователи все чаще работают удаленно, пользуются государственными сервисами, интернет-банком и маркетплейсами через Wi-Fi-соединение.

- Сегодня домашний роутер фактически стал элементом цифровой инфраструктуры семьи. Через него проходят финансовые операции, персональные данные, рабочая переписка. Поэтому обновление сетевого оборудования и соблюдение базовых правил цифровой гигиены становятся вопросом не только комфорта, но и безопасности, — подчеркнул Антон Немкин.

Эксперты рекомендуют использовать современные двухдиапазонные роутеры с поддержкой актуальных стандартов безопасности, регулярно обновлять прошивку устройств, отключать ненужные функции удаленного доступа и обязательно менять заводские учетные данные после установки оборудования.

- Повышение цифровой грамотности должно касаться не только смартфонов и компьютеров, но и домашней сетевой инфраструктуры. Чем больше в стране устройств, защищенных актуальными технологиями, тем меньше возможностей остается у мошенников для реализации своих схем.