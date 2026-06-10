Нашли висящей на заборе: Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 18-летней девушки у бара «Пиво, мясо»

Надежда была третьим ребенок в многодетной семье. Фото: Николай Оберемченко/Росдтвенники погибшей

Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели 18-летней Надежды Вожаковой. Поводом для этого стали недавние разговоры в соцсетях о том, что уголовное дело прекратили.

- В социальных сетях вновь обсуждается история гибели 18-летней девушки в Перми, тело которой было обнаружено на металлическом заборе возле одного из баров. Отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела прекращено, а обоснованность данного решения ставится под сомнение, - говорится в сообщении Информационного центра СК России.

При этом официально о прекращении уголовного дела не сообщалось. А в начале апреля брат Надежды Денис Вожаков рассказал корреспонденту «КП»-Пермь», что расследование продолжается.

Надежду Вожакову, напомним, нашли висящей на штыре забора бара «Пиво, мясо» поздним в ночь на 11 мая 2025 года. Полицейские сразу отбросили криминальную составляющую, списав все на несчастный случай, мол, пыталась перелезть через забор, сорвалась, упала на штырь и умерла. Но опубликованное фото с положением тела Надежды, а позже и другие обстоятельства вызвали у пермяков и родных девушки много вопросов. Историей заинтересовался Бастрыкин, после чего пермские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», начались допросы, а тело Надежды отправили на судмедэкспертизу.

Тогда журналистам «КП»-Пермь» удалось попасть в бар и поговорить с руководством. Как мы выяснили, чтобы оказаться на заборе, Надежде сначала нужно было попасть на крышу бара. Оказаться там она могла либо через три маленьких окна, расположенных на втором этаже, либо через дверь. Но хозяин заведения говорил, что Надя была настолько пьяна, что вряд ли смогла бы забраться в маленькие окна, а большое окно было закрыто. Но, как позже «КП»-Пермь» расскажет источник, знакомый с ситуацией, именно через дверь Надежда и могла попасть на крышу.

Дверь слева, которую наш источнки называет большим окном, и есть то место, через которое Надежда оказалась на крыше. Вопреки словам хозяина бара, она не была закрытой на ключ.

- В какой-то момент Надежде стало плохо. Она поднялась на второй этаж, легла на пол, увидела большое стеклянное окно (дерь - ред.), видимо, захотела подышать воздухом, дернула за ручку, окно открылось, так она оказалась на крыше. Есть свидетель – посетительница бара – Надежда махала ей из этого окна, ее показания приобщены к делу. На крыше Надежде снова стало плохо, ее вырвало и не только. Дальше она решила спуститься вниз. Встала на сливную трубу - водоотвод, но упала на штырь - зацепилась короткой курткой и кофтой, штырь вошел ей в сердце. Если бы не короткая куртка, трагедии бы не произошло. Более того, по словам эксперта, если бы девушку сбросили, на теле и внутри были бы разрывы, их нет.

Тот самый водоотвод, с которого Надежда прыгнула. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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