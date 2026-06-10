Не парься! Регионы смогут самостоятельно запрещать продажу вейпов на своих территориях

Вейпы попали под запрет Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Государственная Дума поставила точку в вопросе продажи вейпов в регионах. На последнем заседании депутаты приняли закон, который позволяет субъектам РФ самостоятельно принимать решение об ограничении продажи никотиносодержащей продукции на своих территориях. Теперь регионы смогут по собственному решению устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. После пяти лет эксперимента будут проанализированы его результаты, и либо запрет отменят, либо он будет действовать на территории всей страны.

Помимо этого, закон вводит обязанность с 1 октября 2026 года получать лицензию на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. А за незаконный оборот никотиносодержащей продукции в крупных и особо крупных объемах предусмотрена уголовная ответственность.

Разговоры об ограничениях на продажу подобной продукции идут уже длительное время. В августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность распространением вейпов среди подростков и предложил сделать Нижегородскую область пилотным регионом, где начнет действовать этот запрет. Президент поддержал инициативу.

Но первым в стране регионом, где были законодательно введены ограничения на распространение, хранение никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, стал Пермский край.

- Принятый Госдумой РФ закон наделяет субъекты РФ правом самостоятельно ограничивать розничную продажу вейпов и жидкостей. В Пермском крае эта норма уже введена на региональном уровне с 1 марта этого года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Пермского края. - Сделали это первыми в стране, чтобы ограничить воздействие этой продукции на подрастающее поколение. Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени в Пермском крае действуют региональные нормы. Таким образом, у региона есть период, чтобы детально изучить положения федерального закона и в случае необходимости внести коррективы в краевое законодательство.