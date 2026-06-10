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Общество10 июня 2026 11:30

Лучшим ветеринарным фельдшером Прикамья стала Елена Гомзякова

В Перми прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Ксения ОГАРЕВА
Трое победительниц получили ценные призы.

Трое победительниц получили ценные призы.

Пермский агропромышленный техникум стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный фельдшер».

За звание лучшего в Пермском крае боролись восемь специалистов из агропромышленных предприятий и профильных учреждений региона, прошедшие отборочный этап.

И теория, и практика

Конкурс профессионального мастерства по номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» в Прикамье прошел впервые. Участникам необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. В первой части они должны были ответить на 30 профильных вопросов теста и решить ситуационные модульные задачи. Вопросы касались анатомии, физиологии , диагностики заболеваний и современных методов лечения. Во время практического этапа конкурсанты провели клинический осмотр животного, продемонстрировали свои навыки в наложении повязок и швов.

Во время практического этапа конкурсанты проводили клинический осмотр животного.

Во время практического этапа конкурсанты проводили клинический осмотр животного.

По оценкам членов экспертной комиссии, все участники регионального этапа конкурса продемонстрировали высокий уровень подготовки и были награждены дипломами. А трое победительниц получили ценные призы.

Первое место завоевала Елена Гомзякова, представительница Краснокамского филиала Пермской станции по борьбе с болезнями животных. Второе место заняла Людмила Балуева, главный ветеринарный врач ООО «Сергинское» Сивинского района. «Бронза» - у Юлии Маслеевой, ветеринарного фельдшера Ершовской племенной фермы.

Победы не ожидала

У Елены Гомзяковой стаж работы в отрасли – более 20 лет:

- В основном, я занимаюсь мелкими домашними животными. В мои обязанности входят профилактика заболеваний и лечение животных, консультации владельцев. Но также работаю с сельскохозяйственными предприятиями Краснокамского района, провожу профилактические мероприятия.

Так что большинство практических конкурсных заданий для Елены были обыденными – проводить операции, накладывать швы ей приходится почти ежедневно. А вот теорию пришлось повспоминать. Но, как видим, успешно.

Впереди у Елены Гомзяковой – участие в финале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в Республике Мордовия 21–22 июля.

- Честно говоря, собираясь на конкурс, я не ожидала, что займу призовое место, - рассказывает победительница. - Рассчитывала просто узнать, что это такое, познакомиться с коллегами. А сейчас придется серьезно готовиться к всероссийскому этапу, не могу же я подвести наш край.

Кстати, лучшие представители регионов по итогам федерального этапа конкурса получат денежные поощрения от организаторов: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье - 300 тысяч.

«Серебряный» призер краевого этапа конкурса Людмила Балуева с детства мечтала стать ветеринаром. И уже 19 лет работает в отрасли своей мечты. Признается - участие в конкурсе далось непросто. Особенно, наложение швов.

- У нас же животноводческое предприятие, коров редко зашивать приходится, - объясняет она. - Пришлось постараться, вспомнить былые навыки. С теорией оказалось попроще.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Участие в конкурсе объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий страны и дает им возможность проявить себя на национальном уровне.

Организатором конкурса выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.