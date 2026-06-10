Лучшим ветеринарным фельдшером Прикамья стала Елена Гомзякова

Трое победительниц получили ценные призы.

Пермский агропромышленный техникум стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный фельдшер».

За звание лучшего в Пермском крае боролись восемь специалистов из агропромышленных предприятий и профильных учреждений региона, прошедшие отборочный этап.

И теория, и практика

Конкурс профессионального мастерства по номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» в Прикамье прошел впервые. Участникам необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. В первой части они должны были ответить на 30 профильных вопросов теста и решить ситуационные модульные задачи. Вопросы касались анатомии, физиологии , диагностики заболеваний и современных методов лечения. Во время практического этапа конкурсанты провели клинический осмотр животного, продемонстрировали свои навыки в наложении повязок и швов.

Во время практического этапа конкурсанты проводили клинический осмотр животного.

По оценкам членов экспертной комиссии, все участники регионального этапа конкурса продемонстрировали высокий уровень подготовки и были награждены дипломами. А трое победительниц получили ценные призы.

Первое место завоевала Елена Гомзякова, представительница Краснокамского филиала Пермской станции по борьбе с болезнями животных. Второе место заняла Людмила Балуева, главный ветеринарный врач ООО «Сергинское» Сивинского района. «Бронза» - у Юлии Маслеевой, ветеринарного фельдшера Ершовской племенной фермы.

Победы не ожидала

У Елены Гомзяковой стаж работы в отрасли – более 20 лет:

- В основном, я занимаюсь мелкими домашними животными. В мои обязанности входят профилактика заболеваний и лечение животных, консультации владельцев. Но также работаю с сельскохозяйственными предприятиями Краснокамского района, провожу профилактические мероприятия.

Так что большинство практических конкурсных заданий для Елены были обыденными – проводить операции, накладывать швы ей приходится почти ежедневно. А вот теорию пришлось повспоминать. Но, как видим, успешно.

Впереди у Елены Гомзяковой – участие в финале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в Республике Мордовия 21–22 июля.

- Честно говоря, собираясь на конкурс, я не ожидала, что займу призовое место, - рассказывает победительница. - Рассчитывала просто узнать, что это такое, познакомиться с коллегами. А сейчас придется серьезно готовиться к всероссийскому этапу, не могу же я подвести наш край.

Кстати, лучшие представители регионов по итогам федерального этапа конкурса получат денежные поощрения от организаторов: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье - 300 тысяч.

«Серебряный» призер краевого этапа конкурса Людмила Балуева с детства мечтала стать ветеринаром. И уже 19 лет работает в отрасли своей мечты. Признается - участие в конкурсе далось непросто. Особенно, наложение швов.

- У нас же животноводческое предприятие, коров редко зашивать приходится, - объясняет она. - Пришлось постараться, вспомнить былые навыки. С теорией оказалось попроще.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Участие в конкурсе объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий страны и дает им возможность проявить себя на национальном уровне.

Организатором конкурса выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.