Почти 20 лет Константин Тарасов проведет в колонии самого строгого - особого - режима. Фото: Лариса КОЛЧАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свой приговор 46-летний Константин Тарасов выслушал в Пермском краевом суде еще в феврале. Тогда его осудили на 16 лет в колонии самого строгого - особого - режима. Для рецидивиста это уже четвертый срок. Озабоченный субъект на протяжении 20 лет совершал сексуальные нападения на женщин и девушек в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми.

Часами караулил жертв

Фишка Тарасова была в том, что при любой погоде, даже в мороз, он раздевался, на голову надевал маску, противогаз, кофту или балаклаву и часам могу караулить жертву. Нападая, он совершал или пытался совершить сексуальное насилие. Иногда «на охоту» Тарасов брал нож, угрожал им.

Среди его жертв есть и несовершеннолетние. Так, в марте 2009 года в сети маньяка на лыжной базе в Мотовилихинском районе попалась 9-летняя девочка.

«Его надо лечить!»

Вскоре после очередной отсидки, Тарасов освободился в 2024 году, он совершил очередное нападение. 20 сентября он напал на 14 – летнюю школьницу и ее подругу в лесу на эко - тропе в Орджоникидзевском районе Перми. Подружка смогла убежать, а Ирина (имя девочки изменено) вступила в схватку с голым извращенцем. Девочка – слабослышащая. Когда незнакомец схватил ее сзади за волосы и пытался развернуть к себе, у подростка выпал речевой процессор (для слабослышащего человека – это «уши»). Ира нагнулась за процессором, а когда поднялась, рукой, в которой был телефон, ударила насильника по лицу. Тот ослабил хватку, и девочке удалось вырваться и убежать. Телефон рассек бровь нападавшему. Капли крови упали на куртку школьницы, по ним и вычислили маньяка.

На следствии, а позднее и в Пермском краевом суде мужчина пытался убедить всех, что он болен. То же самое сказала 70 – летняя мама Тарасова: за что его судить, его надо лечить.

Эксперты, психологи – психиатры, пришли к заключению, что у человека есть расстройство сексуального предпочтения, но Тарасов - вменяемый. Он готовился к преступлению, ездил на велосипеде, подбирал место для нападения. Телефон свой или отключал, или не брал, чтобы по мобильнику не вычислили его путь. За спиной у Тарасова висел рюкзак, куда он складывал одежду. И лицо Тарасов в сентябрьском эпизоде прятал под балаклаву.

История маньяка Константина Тарасова. Видео: Лариса Колчанова

Добавили к приговору три года

В мае 2026 года в суде апелляционной инстанции арестант изменил позицию. На этот раз он утверждал, что ни в чем не виноват. И железными аргументами были: девочка называла рост нападавшего 1.70, а у него 1.80. Цвет глаз говорила голубой, а него зеленый.

В итоге апелляционный суд ужесточил приговор – 19 лет лишения свободы с содержанием в колонии особого режима. К сроку Тарасову добавили три года. Также осужденный должен будет возместить моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей девочке Ирине и 100 тысяч рублей - второй школьнице. Приговор Пермского краевого суда вступил в законную силу.

Как рассказала мама пострадавшей девочки Надежда, дочь, казалось бы, успокоилась и не вспоминает о сентябрьском нападении. Но лес остается для Ирины закрытой зоной.

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