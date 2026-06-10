Ко Дню города Пермь стала еще красивее

В скверах и парках Перми к 12 июня будет высажено около миллиона цветов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

12 июня Пермь отмечает 303-й день рождения. К своему празднику город наводит порядок: на клумбах высаживают цветы, на дорогах идет ремонт, фасады домов на главных улицах приводят к единому стилю.

Миллион цветов

На улицах, в скверах и парках Перми к 12 июня будет высажено около миллиона цветов: бархатцы, бегония, виола, георгина, петуния и другие растения.

С весны яркие композиции из тюльпанов и нарциссов украшали «гостевой маршрут» на транспортной развязке у «Гознака», улицу Оверятскую, бульвар Советской Армии, территории у памятника Уральскому добровольчес-кому танковому корпусу и у Дворца культуры им. Солдатова, сквер на улице Уральской, а также набережные Камы в Мотовилихинском, Ленинском и Кировском районах, газоны в сквере 66-го квартала городской эспланады, на улице Петропавловской и транспортной развязке Стаханова - Чкалова. Сейчас эстафету цветочной феерии подхватили сирени, бегонии, виолы, космеи, петунии, цинерарии, целозии.

В ближайших планах - высадка последних цветов в Кировском и Орджоникидзевском районах. До конца лета наш город будут украшать цветники из однолетних и многолетних цветочных культур, которые будут создавать яркие ковровые поля и интересные композиции. Наряду с традиционными методами в Перми реализуется проект по мобильному озеленению. В 2026 году на улицах города будет установлено 1209 кадок - с древесно-кустарниковой растительностью и цветочно-злаковыми композициями.

96 домов заиграют свежими красками

Приводят в порядок и улицы города. По инициативе главы города Эдуарда Соснина реализуется масштабный проект «Пермь в порядке», который включает в себя ремонт дорог, оборудование уличного освещения, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство дворов, обустройство контейнерных площадок и ликвидацию незаконных объявлений и граффити.

За счет бюджета ведется капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, находящихся вблизи социально значимых объектов и вдоль гостевого маршрута. Сейчас приводят к единому стилю фасады многоквартирных домов по шоссе Космонавтов. Всего в этом и следующем году администрация Перми совместно с Фондом капитального ремонта Пермского края планирует обновить фасады 96 домов.

- Отремонтированные фасады улучшают облик пермских улиц. Важно сохранять результаты этой работы, поэтому при обнаружении незаконных граффити сообщайте информацию в свою районную администрацию. Давайте вместе беречь красоту нашего города! - призвал горожан Эдуард Соснин.

Внимание к сохранению архитектурного облика города не ограничивается подготовкой к празднику. В Перми активно ведется борьба с незаконными вывесками и рекламными конструкциями, не соответствующими установленным требованиям. Способствуют сохранению красоты и изменения в правила благоустройства, которые вступят в силу 1 сентября. В конце мая порядок был утвержден на региональном уровне. Так, на частных землях, как сейчас на муниципальной территории, будет недопустимо размещать НТО на объектах озеленения, на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования, на тротуарах, если ширина свободного прохода по тротуару составляет менее трех метров, с нарушением требований пожарной безопасности, на расстоянии менее 15 метров от мест массового пребывания, на парковках, перед фасадами, обращенными на территории общего пользования, и в некоторых других случаях.

Появятся новые скверы

В прошлом году в Перми были отремонтированы сквер в 64-м квартале эспланады, сад имени Любимова, сквер Журналистов и сквер «Аллея памяти» по ул. Екатерининской. А также завершено строительство нового 1,5-километрового участка набережной Камы - от речного вокзала до Мотовилихинских заводов.

В ближайшие три года планируется создать новые скверы на улицах Трясолобова и Пермской. Параллельно продолжится программа развития дворовых территорий. В прошлом году были отремонтированы 97 дворов, а в этом работы по благоустройству пройдут на 159 придомовых территориях.

Дороги - в норме

Город занимает третье место среди российских миллионников по нормативному состоянию дорог. Сейчас в Перми в нормативном состоянии находятся 84% дорог. И дорожный сезон в самом разгаре. В этом году отремонтируют участки улиц Петропавловской, Куйбышева, Николая Островского, Луначарского, а также часть Комсомольского проспекта. Улицу Петропавловскую ждет ремонт на отрезке вдоль эспланады - между улицами Крисанова и Попова. Самым длинным объектом ремонта станет улица Строителей. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 15 участков улиц общей длиной почти 13 километров. Пермь третий год подряд занимает первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта. По результатам пятого экспертного выпуска рейтинга, подготовленного компанией SIMETRA и представленного на конференции транспортных инженеров, Пермь набрала 80,9 балла.

По благоустроенным улицам города ходит новый общественный транспорт. В прошлом году Пермь вошла в тройку лидеров среди городов по количеству автобусов-«гармошек». Длинные автобусы работают на маршрутах №№1, 14, 15, 27, 50 и 53.

Этой весной началась реконструкция трамвайных путей на улицах Ленина, Куйбышева и Петропавловской. Ведутся работы по модернизации трамвайных рельсов на улицах Белинского, Сибирской и Чернышевского. Ранее в Перми было запущено движение по обновленным участкам путей на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира.

Готовим школы к сентябрю

Лето - пора школьных каникул, когда ребята отдыхают, а взрослые заботятся о том, чтобы в новом учебном году они смогли заниматься в комфортных условиях. В этом году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано проведение комплексных капитальных ремонтов 18 пермских школ и одного детского сада. В том числе сейчас идут работы по капремонту зданий школы №64, гимназии №4, адаптивной школы-интерната «Территория возможностей». Ведется строительство новых корпусов инженерной школы и двух лицеев - №3 и №10. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина реализуется региональный проект «Комфортный край», в рамках которого в Перми в 2026 году планируется благоустроить 19 школьных дворов.

Молодежная политика

В прошлом году Пермь по заслугам была названа молодежной столицей России. Благодаря этому статусу в городе состоялось множество фестивалей и других событий. Только 36 крупных мероприятий охватили более 320 тысяч человек. Развивалась и инфраструктура, в том числе сформирована сеть молодежных пространств на базе общественных центров.

Но и после завершения этого проекта город не прекратил развивать программы молодежной политики и добровольчества. Реализуется муниципальная программа «Культура и молодежная политика города Перми», в рамках которой выделяются значительные средства на поддержку молодежных инициатив. Главной точкой притяжения и активности молодых пермяков стал Дом молодежи. На его базе были организованы конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» и фестиваль «Дело семейное». 11 июня в Доме молодежи состоится фестиваль «Нота поколений», который объединит представителей разных поколений жителей Перми.

1 июня стартовал открытый прием заявок на сезон 2026 года для художников фестиваля уличного искусства «Монумент Арт». Это фестиваль, благодаря которому в Перми создают муралы и объекты монументального искусства, превращая городское пространство в галерею под открытым небом. В прошлом году талантливые художники со всей России создали десять муралов в разных районах города и расписали забор длиной 250 метров. В этом году первой площадкой для создания мурала станет территория у забора ТЭЦ-6 по улице Героев Хасана, 38. Его темой станут «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций». Заявки на участие принимаются до 23 июня.

БУДЬ В КУРСЕ!

Выбираем, какой сквер преобразится к следующему Дню города

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет капитально отремонтирован один из восьми скверов, расположенных в разных районах города. Какой именно - выберут сами горожане. До 12 июня пермяки смогут проголосовать за один из объектов благоустройства на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

В числе этих объектов - сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова, бульвар по улице Дружбы, сквер Авиаторов, сквер имени Олега Новоселова, Театральный сад, парк культуры и отдыха «Счастье есть» и сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды. Проект, который наберет наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2027 году.