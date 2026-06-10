Возле Центрального рынка в Перми построят школу на тысячу мест

Эскиз новой школы. Фото: Елена Ермолина.

В квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, будет построена школа с углубленным изучением математики, информатики, физики, химии и биологии. В ней смогут учиться 1050 школьников. Об этом рассказала главный архитектор Пермского края Елена Ермолина.

- Территория вокруг Центрального рынка Перми преображается комплексно, - сообщила она. - Здесь реализуется сразу несколько взаимосвязанных проектов: ГК «ПМД» застраивает площадку по улице Пушкина, а ГК «Талан» - бывший рынок «Гача». На участке, ограниченном Эпроновской улицей, переулком Баковым и шоссе Космонавтов, ведется проект комплексного развития территории. Кроме того, создается Александровский сквер на месте бывшей инфекционной больницы.

Строительство большого количества жилых домов требует и создания социальных объектов, в частности, школ. Неподалеку находятся школы № 6 и 7, но их явно не будет хватать на всех ребят из новых домов. И поэтому было решено строить новую школу возле Центрального рынка.

Ранее вдоль улиц Пушкина и Попова стояли разнообразные павильончики, киоски и сараи, которые были снесены.

- Изначально там были разрозненные земельные участки с разными типами собственности. В таких условиях разместить социальный объект было практически невозможно, - рассказала Елена Ермолина. – Но удалось перераспределить и консолидировать земельные участки без нарушения баланса интересов. В результате выделили оптимальное место под школу - с точки зрения и градостроительной логики, и визуального восприятия среды.

И на днях было выдано разрешение на строительство здания школы со спортивной площадкой.