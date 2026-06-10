Фестивальным «спектаклем на закате» в Губахе станет мюзикл «Винил»

Сцена из мюзикла "Винил". Фото: Никита Чунтомов.

27 июня в Губахе откроется XV Театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Традиционно первым и главным его событием станет проект «Закат на Крестовой». В этом году на склоне горы, под открытым небом Пермский академический Театр-Театр покажет концертную версию «золотомасочного» мюзикла «Винил» (12+). До этого спектакль никогда не исполнялся вне стен театра. Более того, его постановку Борис Мильграм откладывал несколько лет - до тех пор, пока в театре не была реконструирована сцена.

- Для показа на фестивале мы впервые готовим концертную версию «Винила» на 1 час 30 минут без антракта, сохраняя основные линии сюжета и все самые известные, любимые зрителями вокальные и пластические номера. Конечно, будет сильно не хватать возможностей машинерии нашей большой сцены, ведь они являются частью содержания мюзикла, который изначально задумывался как невероятное шоу. Но все, кто любит «Винил» за драйв молодости, музыку Евгения Загота и хореографию Егора Дружинина, получат все это сполна, - рассказал Борис Мильграм, режиссер мюзикла.

А в июле концертная версия «Винила» будет показана в Москве, на фестивале «Театральный бульвар».

Напомним, «Винил» - один из наиболее титулованных спектаклей Театра-Театра. В 2020 году он завоевал пять премий «Золотая маска». Сам мюзикл победил в номинации «Лучший музыкальный спектакль». Марат Мударисов получил «Золотую маску» как лучший актер в жанре мюзикла, Анна Огорельцева победила в номинации «Лучшая женская роль», а Илья Линович стал лучшим актером второго плана. Музыкальный руководитель Театра-Театра Татьяна Виноградова получила премию за лучшую работу дирижера.

Также на фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят Челябинский театр современного танца, Камерный театр «Новая драма», Камерный драматический театр «Доминанта».

В развалинах города-призрака «Верхняя Губаха» питерский ТЮЗ покажет спектакль «Красавица» (12+) про бегемотиху из Ленинградского зоопарка, пережившую блокаду.

А 27 и 28 июня в Башне обзора на горнолыжном курорте «Губаха» вновь покажут мини-спектакли «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса. Спектакль идет всего 17 минут – столько занимают подъем и спуск. Одновременно его смогут смотреть только 8 зрителей.