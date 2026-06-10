«Приоритет - благополучие животных»: в минкульте объяснили смену директора Пермского зоопарка

Площадь нового зоопарка в 16 раз больше старого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почти через год после переезда Пермского зоопарка на новую территорию, в нем планируется смена генерального директора. Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, учреждение, успешно преодолевшее сложный период трансформации, готовится к новому этапу развития, который требует иных управленческих компетенций.

- В настоящее время ведется рассмотрение нескольких кандидатов на пост руководителя. Приоритетом при выборе является усиление зоологической и научной составляющей деятельности зоопарка. Основной приоритет будет сделан на благополучии животных, а также на развитии учреждения как ведущего научного и просветительского центра региона, - сообщили в Минкульте.

Для обеспечения стабильности в переходный период исполняющим обязанности директора с 12 июня назначается Валерий Юрьевич Попов, занимающий в данный момент должность заместителя директора.

Пермяки долго ждали открытия нового зоопарка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти и учредители выразили уверенность, что сохранение преемственности традиций Пермского зоопарка в сочетании с внедрением новых, современных подходов к управлению позволит учреждению выйти на качественно новый уровень работы и укрепить свой статус.

- Мы ценим те усилия, которые приложила вся команда правительства и сотрудников зоопарка для организации этого процесса. Уверены, что этот подход позволит нам достичь новых высот, - отмечают в Минкульте.

Напомним, ранее генеральным директором Пермского зоопарка была Юлия Шитова, которая руководила учреждением более семи лет. Под ее началом зоопарк активно развивался: появлялись новые животные, открывались современные экспозиции и запускались интересные программы для посетителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь нового зоопарка увеличилась в 16 раз – с полутора гектара до 25,5. В Пермском зоопарке не используется гипохлорит натрия и песчано-гравийные фильтры при очистке бассейнов, они очень вредны для животных. Также здесь есть огромная кормокухня, ветеринарная клиника, отдельно стоящий санитарно-карантинный блок, виварий.

Для животных построено более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания, 54 искусственных водоема и технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей.

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