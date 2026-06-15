«Кеша домашний и на улице не выживет»: пермяков просят помочь в поисках пропавшего попугая-неразлучника

Кеше около 7 лет. Фото предоставлено Русланом.

Утром 7 июня из квартиры на улице Плеханова упорхнул маленький и яркий попугай-неразлучник по кличке Кеша. Вот уже неделю его хозяин Руслан Илишев не может найти себе места, ведь Кеша для него не просто птица, а полноправный член семьи.

Попугая-неразлучника Руслану купила мама в далеком 2020 году. Помимо всякого рода жизненных передряг, Кеша пережил с Русланом переезд в Пермь из Березников.

— Кеша — птица домашняя и не приспособлена к жизни на улице. При этом он очень дружелюбный, может сесть к незнакомцу на плечо или залететь на балкон, — говорит Руслан.

Примечательно, что два года назад Кеша уже пропадал, и воссоединиться с хозяином ему помогли соцсети.

— В позапрошлом году он также улетел из окна и оказался у Камы, — вспоминает Руслан. — Его подобрал какой-то мужчина и с помощью соцсетей узнал, что мы его ищем, и вернул нам. Очень надеюсь, что и в этот раз Кеша оказался в добрых руках, и мы снова с ним встретимся, — говорит Руслан.

Руслан готов заплатить вознаграждение тем, кто найдет Кешу.

Если вы видели попугая, звоните Руслану по телефону 89959850245.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru