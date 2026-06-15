«Зачем ты к нему пошла?» Убийца молодой матери из Добрянки рассказал свою версию трагедии

Дарья и Анатолий. Фото: личные страницы героев материала ВКонтакте

Добрянский районный суд вынес приговор 39-летнему Анатолию Х. Его признали виновным в убийстве своей бывшей девушки – 29-летней Дарьи Кочневой.

Трагические события, напомним, произошли в ночь на 21 февраля. Дарья отдыхала с подругами в клубе, а после с ними же пошла в квартиру к своему бывшему. Зачем, непонятно, ведь на тот момент Даша была замужем за другим мужчиной. Возможно, она пошла туда, что называется, за компанию, продолжить веселье, или поздравить бывшего с наступающим, 22 февраля Анатолию исполнялось 39 лет.

Что было дальше, точно не ясно. Как рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, Анатолий утверждает, что убил бывшую случайно. Мол, выпивали, поссорились, Даша схватила нож, он испугался, что она его ранит, начал забирать и нечаянно воткнул его ей в грудь.

Насколько это правда, неизвестно, но какая-то борьба, судя по всему, действительно была, так как на теле Даши остались три следа от ножа – на бедре, предплечье и груди. Первые два не представляли серьезной угрозы для жизни, это были порезы, видимо, от той самой борьбы, смертельным стал последний удар – в грудь.

Как все происходило на самом деле, наверняка знают подруги Дарьи. В пресс-службе Пермского краевого суда сообщили, что они «стали свидетельницами преступления», что именно они видели, не говорится, не исключено, что само убийство и произошло у них на глазах. Именно они вызвали скорую помощь и полицию, но спасти Дашу не удалось. Через несколько дней ее похоронили.

Подруга убитой рассказывала «КП-Пермь», что Даша работала в сетевом магазине на выкладке товара и воспитывала от первого брака двух детей – 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку.

- Дарья была исключительно позитивным и отзывчивым человеком, - вспоминает о подруге Елена. – Всегда и во всем поддерживала, умела хранить секреты, на нее можно было положиться. Для меня она была как сестра. Мамой она была тоже прекрасной, дома у нее было уютно и тепло.

За день до похорон Дарьи в комментариях к фотографии на ее личной странице ВКонтакте появилась запись, судя по всему, от ее друга. Мужчина написал: зачем ты пошла к нему с другим?

По словам Елены, с Анатолием Даша встречалась пять лет. Он часто поднимал на нее руку, изменял, она уходила, но потом прощала и возвращалась. В прошлом году Даша порвала с ним, встретила мужчину по имени Эдуард и вышла за него замуж.

При вынесении приговора суд учел, что Анатолий уже был судим ( в 2018 году его приговорили к трем годам колонии общего режима по статье о наркотиках – Ред.), и определил в его действиях опасный рецидив преступлений. Наряду с этим были приняты во внимание смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, частичное возмещение морального вреда, извинения, принесенные в зале суда сестре погибшей, а также состояние здоровья самого подсудимого и его матери.

В итоге суд приговорил Анатолия к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскали в пользу сестры погибшей 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и расходы на погребение. Сыну и дочери погибшей в счет компенсации морального вреда присудили по 997 500 руб. каждому.

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