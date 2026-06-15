В Перми двое мужчин вытащили из Камы двух пенсионеров и ребенка

В Перми у центральной набережной Камы вытащили из воды трех человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода так и манит в воду. Но, к сожалению, каждый год в Приволжье тонут десятки людей. Иногда – из-за того, что лезут купаться в нетрезвом виде, а иногда – по неосторожности.

В минувшие выходные в Татарстане погибли два человека. Четырехлетний ребенок, отдыхавший с родителями на берегу залива Волги в СНТ «Щурячий» Зеленодольского района, полез в воду и начал тонуть. Бросившийся ему на помощь мужчина не только не смог спасти малыша, но и сам утонул.

Следственный комитет Татарстана по факту гибели двух человек возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СК.

А в Перми на центральной набережной Камы аналогичная ситуация, к счастью, завершилась благополучно. В воде оказались ребенок и два пенсионера – мужчина и женщина. Глубина реки у берега небольшая, но самостоятельно выбраться из воды они не могли из-за скользкой плитки. Двое мужчин, увидевших это, бросились в воду и помогли людям выбраться на берег. Причины того, что люди оказались в воде неизвестны, но, как предполагают очевидцы, скорее всего, бабушка с дедушкой пытались вытащить на берег упавшего в Каму ребенка, а в результате сами свалились в реку. Фото происшествия появилось в группе «Мой город Пермь».

Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС, звонков в экстренные службы по поводу данного инцидента не было.

В Нижнем Новгороде в эти выходные едва не затонул катер с людьми.

- В экстренные службы поступил тревожный звонок: на Оке рядом с Молитовским мостом терпит бедствие катер. На место происшествия срочно выдвинулись спасатели МЧС, государственные инспекторы по маломерным судам, а также аварийно-спасательные отряды города и области, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двоих человек, находившихся на тонущем катере, удалось спасти. Они не пострадали. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы вернуть судно на ход.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Не умеете плавать – не лезьте на глубину

Государственная инспекция по маломерным судам Пермского края напоминает:

- купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

- люди, которые не умеют плавать, должны купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра.

- категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено!»

- категорически запрещено купание детей без контроля взрослых и в неорганизованных для купания местах.

- на маломерных судах запрещается управлять судном в состоянии алкогольного опьянения, перевозить пассажиров без надетых спасательных жилетов, кататься в местах купания людей, пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время движения, раскачивать судно и прыгать с него.