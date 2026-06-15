В Перми наградили победителей Большой олимпиады по химии

Фото предоставлено "Метафраксом"

Накануне Дня химика в Перми состоялось награждение победителей Большой олимпиады по химии и химической технологии для школьников 7-11 классов. Проект объединил 8 500 школьников из разных регионов России, в Пермском крае он прошел при поддержке компании «Метафракс Кемикалс».

Шанс поступить в лучшие вузы страны

Теоретические и практические туры олимпиады прошли на 17 площадках в семи регионах России, в том числе в Уральском химико-технологическом колледже (город Губаха) и на базе Пермского государственного национального исследовательского университета.

Всего в Пермском крае отборочный онлайн-тур прошли 180 участников из Березников, Губахи, Лысьвы, Чусового и Перми. В финальном – практическом - туре участие приняли 43 школьника.

С этого года Большая олимпиада включена в Перечень олимпиад Министерства просвещения России с присвоением II уровня. Этот статус дает победителям федерального зачета ряд преимуществ, в том числе - дополнительные баллы при поступлении. Так, школьники могут получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ, что представляет собой реальный шанс поступить в лучшие университеты страны, включая ПГНИУ, отметили в пресс-службе АО "Метафракс Кемикалс".

Призеры и победители

Ребята, которые принимали участие в олимпиаде, отмечают, что акцент в заданиях был сделан на решение практических задач из реального производства.

- Задания были увлекательные и интересные, думаем, опыт, который мы получили, нам обязательно пригодится в будущем, - говорят ребята.

Церемония награждения победителей прошла в студенческом Дворце культуры. Награждали школьников начальник отдела управления персоналом АО «Метафракс Кемикалс» Елена Болотова и заведующий кафедрой неорганической химии, химической безопасности и техносферной безопасности ПГНИУ Михаил Зубарев.

Победителями Большой олимпиады стали Максим Мальгин и Егор Вазисов из средней школы № 132 (Пермь) и учащийся пермской гимназии № 17 Егор Смирнов.

Призерами Олимпиады признаны:

- учащийся пермской гимназии № 3 Владимир Немчинов,

- представитель пермской гимназии № 5 Егор Колесников,

- ученица чусовской гимназии Камила Яруллина,

- ученик лицея «Вектория» города Лысьвы Илья Изряднов.

Эти участники смогут претендовать на получение дополнительных баллов при поступлении в вузы.

Лауреаты регионального зачета

Награды вручили лауреатам регионального зачета олимпиады. Ими стали:

- учащиеся губахинской школы № 14 (НОЦ) Дмитрий Янн, Егор Цыпляк,

- ученица губахинской школы № 15 Азалия Бурханова,

- учащиеся пермской школы № 12 Дарья Хозяшева, Евфросиния Конева, Дмитрий Завельон, Андрей Брюхов, Светлана Кайгородова,

- учащиеся пермской школы № 24 Владимир Курбатов, Мария Митюшкина,

- учащаяся пермского лицея № 2 Ксения Кириллова,

- учащийся пермской школы № 8 Евгений Гладков,

- учащаяся пермской школы № 132 Анастасия Заляева.

В числе награждённых также:

– учащиеся чусовской гимназии Василиса Бодрова, Валерия Поздеева, Дарья Бурина, Екатерина Тян,

- учащиеся чусовской школы № 5 Алёна Журавлёва, Екатерина Новосёлова,

- учащиеся лысьвенской школы № 3 Леонид Смирнов, Дарья Лямина,

- учащийся лысьвенской школы № 2 Алексей Нечаев,

- учащаяся лысьвенского лицея «Вектория» Алёна Терова.