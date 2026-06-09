В Пермском крае сторонники партии «Новые люди» провели масштабный субботник и высадили три тысячи деревьев

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы работаем с экологической повесткой уже 3 года. Высадка деревьев - это наша ежегодная традиция. Каждый раз мы выбираем участки в различных районах Перми и края. В этом году организовали высадку в Новых Лядах. Для меня это особенное место, здесь прошла моя молодость. Уже сейчас мы определяем территории для будущих субботников, свои варианты может предложить любой житель Пермского края, - подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Участники готовили площадки для посадки, выкапывали ямы и высаживали деревья. Часть жителей присоединилась к акции впервые, другие уже имели опыт в озеленении города. Во время акции участникам рассказали о различиях между саженцами и сеянцами, правилах посадки деревьев и особенностях ухода за молодыми посадками.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы вносим небольшой, но очень важный вклад в экологию нашего региона. Субботник - лишь одно из направлений нашей деятельности. В дальнейшем мы планируем раздать всем желающим саженцы сосны, чтобы они высадили их у себя на участках. Уже начали эту работу по заявкам и получили очень хороший отклик, - рассказала руководитель фонда «Экосфера» в Пермском крае Инна Башарова.

Акцию «Зелёные города» партия «Новые люди» провела одновременно в 52 регионах. Добровольцы высадили 300 тысяч саженцев - это 100 гектаров нового леса.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

«Новые люди» системно развивают экологическую повестку. По инициативе партии принят закон о постоянном патрулировании заповедников. В 2026 году «Новые люди» вместе с фондом «Компас» провели «Зелёный зачёт», в котором приняли участие более 72 тысяч школьников и студентов со всей России.