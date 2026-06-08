В состав сборной России по фигурному катанию вошли 16 фигуристов из Перми

Двукратные бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной страны на новый сезон. Большинство фигуристов представляют столичные школы Москвы и Санкт-Петербурга, но 16 членов сборной – пермяки.

Во взрослую сборную вошли пять пермских спортивных пар, воспитанников Павла Слюсаренко. В том числе двукратные бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. В минувшем ноябре они стали победителями пятого этапа Гран-при России, обойдя самых титулованных действующих фигуристов сборной, чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Также в основном составе сборной - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, завоевавшие 4-е место на чемпионате России, и Артем Грицаенко в паре с Елизаветой Осокиной.

В резерве Таисия Щербинина - Артём Петров, занявшие седьмое место на чемпионате России и пятое место на финале Гран-при России, и Виктория Двинина – Виктор Потапов, выступавшие в прошлом сезоне как юниоры.

Также пермскую школу фигурного катания представляют юношеская пара Эсмира Терегулова – Данил Михайлов и юниоры Кира Доможирова – Илья Вегера.

Среди танцевальных пар у юниоров в резерве – Анна Соболева и Матвей Чураков, которые заняли третье место на первенстве России.

Также в сборную вошли фигуристы из регионов Приволжья. В числе юношеских танцевальных пар Ирина Скопина и Дмитрий Симонов из Кирова и Анелия Солганова и Макар Петров из Тольятти.

У мужчин среди юниоров в сборную вошел Ильяс Халиуллин из Казани, в резерве – его земляк Илья Мальков. У девушек в резерве - юниорка Арина Ореховская из Оренбурга, обладательница «бронзы» юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию и «серебра» на Первенстве России среди юношей и девушек.