Что делать, если номер телефона попал в базу мошенников

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

Как понять, что ваш номер телефон попал в базу данных, которыми пользуются мошеннические кол-центр? Первый признак - резкое увеличение количества подозрительных звонков и сообщений. Об этом предупреждают специалисты в сфере информационной безопасности.

Преступники используют самые разные сценарии социальной инженерии: сообщения о доставке посылок, перерасчете пенсии, записи на медицинские обследования, приглашения в домовые чаты, уведомления о якобы взломанных аккаунтах и другие легенды. При этом один и тот же человек может получать несколько различных мошеннических сообщений ежедневно.

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что такая активность зачастую является признаком системной работы мошенников с собранными базами данных:

- Если пользователь начинает получать десятки различных мошеннических сообщений одновременно, это может говорить о том, что его номер попал в специализированные базы, которые активно используются преступными группами. Такие базы регулярно перепродаются между мошенническими кол-центрами, поэтому человек оказывается целью сразу нескольких схем обмана.

По словам экспертов, дополнительным фактором риска может стать любая предыдущая активность пользователя – ответ на подозрительный звонок, переход по ссылке из сомнительного сообщения или переписка с неизвестным контактом. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы номер был помечен как «активный» и представляющий интерес для дальнейших атак.

- Для мошенников крайне важно понять, готов ли человек вступать в коммуникацию. Если пользователь хотя бы один раз ответил на подозрительный звонок или отреагировал на сообщение, его могут включить в категорию потенциально восприимчивых целей. После этого количество попыток контакта зачастую существенно возрастает».

Эксперты обращают внимание, что мошенникии все чаще используют тактику одновременного тестирования различных легенд. Таким образом они пытаются определить, какой сценарий вызовет наибольшее доверие у конкретного человека.

- Сегодня мошеннические группы работают по принципам современных маркетинговых систем. Они анализируют эффективность различных сценариев и подбирают подходы под конкретного пользователя. Если не сработала история с доставкой посылки, могут последовать сообщения от имени банка, государственных органов или медицинских учреждений. Цель одна – найти повод для диалога и получить доступ к персональным данным или денежным средствам, – подчеркнул Антон Немкин.

Если вы отмечаете активный рост количества подозрительных сообщений, необходимо провести ревизию информации о себе, находящейся в открытом доступе, а также максимально усилить настройки конфиденциальности в используемых мессенджерах. В частности, ограничить возможность добавления в группы и каналы посторонними лицами, скрыть номер телефона от незнакомых пользователей, отключить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить получение сообщений от неизвестных контактов.

- Настройки приватности сегодня являются одним из наиболее эффективных инструментов профилактики мошенничества. Чем меньше информации о пользователе доступно посторонним лицам и чем сложнее установить с ним контакт без его согласия, тем ниже вероятность успешной атаки. Цифровая безопасность начинается с внимательного отношения к собственным данным и настройкам используемых сервисов.