«Закрой глаза, сейчас я тебя застрелю»: в Пермском крае осудили мужчину, который ворвался с пистолетом в дом к многодетной матери

Агрессивного жителя Октябрьского судили по 4 статьям УК РФ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 марта в квартиру к маме четверых детей Альбине Тауфутдиновой в Щучьем озере, разбив окно, ворвался старый знакомый – 51-летний Андрей С. Он был пьян и думал, что Альбина прячет дома его сожительницу. Но кроме перепуганных детей – четверых несовершеннолетних девочек - в доме никого не было. Это Альбина и пыталась донести до невменяемого Андрея, но слушать он ничего не хотел.

- Он зашел в комнату к детям, перезарядил пистолет и начал им махать, - рассказывала тогда «КП-Пермь» Альбина. – Мы с дочерью загораживали младших. Потом мне кое-как удалось вытолкать его из квартиры, он вышел на улицу, прозвучал выстрел, и я услышала визг собаки. Следом – еще один выстрел, и собака замолкла.

Застрелив собаку, Андрей вернулся в квартиру и спросил у Альбины, вызвала ли она полицию, а когда услышал положительный ответ, направил на нее пистолет, пошел в ее сторону и сказал: «Закрой глаза, сейчас я тебя застрелю». Альбина схватила пистолет и попыталась вырвать его, но Андрей вывернул руку и ударил Альбину пистолетом по голове. В ответ Альбина ударила Андрея ладонью по лицу и выбежала из дома, Андрей вышел следом и отправился к знакомой - дальше пьянствовать.

Ночью к Альбине приехали полицейские, опросили, а потом пошли к знакомой Андрея, где застали его спящим. Мужчину забрали в отдел для дачи показаний и до суда отпустили под подписку о невыезде.

3 июня Андрея осудили. В распоряжении «КП-Пермь» оказалась копия приговора. В документе, кроме прочего, есть показания Андрея, которые он давал на предварительном следствии. В них говорится, что Андрей работает на делянках, и чтобы отпугивать хищников, купил в интернете сигнальный пистолет. Этот пистолет он всегда брал с собой на работу. А в марте прошлого года решил переделать его в огнестрельный. Переделку Андрей объяснил опять-таки самозащитой от зверей. Кроме пистолета, Андрей изготовил не менее двух и патронов.

Эти показания стали основанием для возбуждения еще двух уголовных дел. И в конечном счете Андрея судили по четырем статьям УК РФ: «Незаконное изготовление оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», «Нарушение неприкосновенности жилища», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

С учетом смягчающих и других обстоятельств суд приговорил Андрея С. к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в сто тысяч рублей в доход государства.

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