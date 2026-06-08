На месте работают пожарные. Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю

Днем 8 июня в центре Перми на улице Ленина загорелся ресторан «Чайхана». Видео с места событий опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как густой черный дым столбом поднимается в небо. На месте - несколько пожарных машин и скорых. Очевидцы сообщают, что посетители успели выбежать из ресторана, есть ли пострадавшие среди персонала, пока неизвестно.

- Не стойте близко, может и бахнуть что-нибудь, - предупреждают снимающих ЧП пермяков в соцсетях.

В центре Перми горит ресторан «Чайхана» Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю

В ближайшее время ЧП прокомментируют в краевом главке МЧС. Комментарий мы опубликуем на нашем сайте.

UPD: - На месте работают 23 специалиста и 5 единиц техники. Пострадавших нет. В 15.41 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разбор и проливка конструкций, - сообщили в МЧС.

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