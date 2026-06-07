"Тепло, грозы и дожди": синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

Температура воздуха на неделе достигнет +25 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал "КП-Пермь", какая погода ждет пермяков на будущей неделе.

Самым тёплым днём предстоящей недели станет понедельник. Днём воздух прогреется до +24 градусов. Кроме этого, по предварительным прогнозам, понедельник будет единственным днем недели, когда в Перми не будет осадков.

Портиться погода начнёт уже вечером. На северо-западе края возможно прогремят грозы и пройдут дожди, которые затем постепенно распространятся на другие районы.

Со вторника погода станет более нестабильной. На востоке края осадки ожидаются практически ежедневно. В основном это будут кратковременные ливни и грозы, которые чаще всего будут днем. При этом вероятность дождей сохранится и ночью.

В период со вторника по пятницу ночная температура будет держаться в пределах +12…+14 градусов, а днём столбики термометров покажут около +20 градусов.

К выходным ожидается небольшое повышение температуры. Ночью воздух сможет прогреваться до +14…+16 градусов, а днём — до +22…+25 градусов.

Несмотря на потепление, дожди и грозы сохранятся и в конце недели. Поэтому тёплая погода будет сопровождаться периодическими осадками.

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