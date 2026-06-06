«Врезался головой в лобовое стекло»: в Перми водитель мопеда выехал на встречку и влетел в автомобиль

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В субботу, 6 июня, около 15 часов в Перми по улице Танцорова ехал автомобиль Suzuki Vitara. Его водитель забрал семилетнего сына у бабушки и вез его домой.

Возле дома №25 по улице Танцорова навстречу кроссоверу вылетел мужчина на мопеде.

- В этом месте довольно крутой поворот, - рассказала «КП»-Пермь» жена водителя Suzuki. - И там всегда все притормаживают, потому что на проезжей части, если ехать в сторону центра города, есть проваливающийся колодец. И его приходится объезжать по встречной полосе. Вот тот мужчина на мопеде и объезжал по встречке этот колодец, но объезжал он его на бешеной скорости. И в результате он просто влетел в нашу машину, причем так, что головой разбил лобовое стекло.

Шлема у скутериста не было, так что он получил травму головы, а также перелом левой голени. Приехавшие на вызов врачи «скорой» оказали ему первую помощь, а затем увезли в больницу.

- Предварительно установлено, что водитель мопеда не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Suzuki , - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе краевой полиции. - В результате происшествия различные травмы получили 40-летний водитель мопеда и его семилетняя пассажирка. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В отношении водителя мопеда составлены административные материалы.