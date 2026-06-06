Пермские врачи спасли мужчину, который чуть не сгорел заживо, спасая соседку

Фото: Минздрав Пермского края.

- Володя, помоги соседке! У нее пожар! - крикнула жена, и Владимир бросился спасать женщину. Ему удалось потушить пламя, но искры попали на его синтетический халат, который мгновенно вспыхнул.

- Я не сразу понял, что тепло, которое я почувствовал, это было пламя на мне. Когда осознал - побежал в душ, но ожоги уже получил, - сейчас Владимир уже может вспоминать события того январского дня.

А тогда мужчина получил ожоги 50 процентов тела. Его отвезли губахинскую больницу, где оказали первую помощь, а через 6 дней вертолетом санавиации доставили в Пермь, в ожоговое отделение клинической больницы им. С.Н. Гринберга. Там Владимир 42 дня провел в реанимации в тяжелом состоянии, оставаясь все это время в сознании. Владимир говорит, что это были самые тяжелые дни.

- При 50 процентов ожогов тела вероятность гибели пациента очень высока, - рассказал главный внештатный специалист комбустиолог Минздрава Пермского края, заведующий ожоговым отделением ГКБ им. С.Н. Гринберга Андрей Бабиков. - В случае с Владимиром на нашей стороне был его молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний. Особенностью лечения и восстановления при масштабной кожной пластике является время. Все наши пациенты проводят в отделении по несколько месяцев. И прежде всего, длительное время требуется для выведения пострадавшего из шока.

За время пребывания Владимира в больнице комбустиологи провели ему уже 15 операций по пересадке кожи. И это еще не все - потребуются еще операции.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, всего с начала года в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга было госпитализировано более 140 пациентов с обширными ожогами.