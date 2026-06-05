5G - важный шаг на пути к цифровой экономике нового поколения

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Развертывание сетей пятого поколения может стать одним из ключевых факторов развития искусственного интеллекта, роботизации производства, беспилотного транспорта и других передовых цифровых технологий. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, комментируя результаты исследования МТС о перспективах внедрения 5G в России.

Скорость увеличится в 20 раз

Так, согласно исследованию компании, скорость передачи данных в сетях 5G может в среднем в 20 раз превышать показатели 4G, а задержка сигнала становится практически незаметной для пользователя. Это открывает возможности для развития сервисов, требующих обработки данных в режиме реального времени.

- 5G – это не просто очередной этап развития мобильной связи. Речь идет о создании принципиально новой цифровой инфраструктуры, которая позволит раскрыть потенциал искусственного интеллекта, промышленной автоматизации, робототехники и автономного транспорта. Для многих современных технологий высокая скорость передачи данных и минимальная задержка являются базовыми условиями работы», – отметил Антон Немкин.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба депутата.

Новые сервисы ИИ

По словам депутата, особенно заметный эффект от внедрения сетей пятого поколения получит реальный сектор экономики:

- Мировой опыт показывает, что технологии 5G способны значительно повысить эффективность предприятий в промышленности, логистике, ритейле и сфере городского управления. Возможность оперативно собирать и анализировать большие массивы данных позволяет оптимизировать производственные процессы, снижать издержки и повышать качество предоставляемых услуг. Именно поэтому развитие сетей нового поколения следует рассматривать как инвестицию в конкурентоспособность российской экономики.

Антон Немкин также отметил, что внедрение 5G будет способствовать появлению новых цифровых бизнес-моделей и сервисов на основе искусственного интеллекта:

- Сегодня операторы связи постепенно трансформируются из поставщиков услуг передачи данных в полноценные технологические платформы. В перспективе развитие 5G позволит масштабировать решения на базе искусственного интеллекта и предоставлять бизнесу и гражданам широкий спектр интеллектуальных сервисов в режиме реального времени. Это важный шаг на пути к формированию цифровой экономики нового поколения.

Технологическая независимость страны

По мнению Антона Немкина, для реализации потенциала 5G необходимо продолжать работу по развитию отечественных телекоммуникационных технологий, стимулировать внедрение инновационных решений и обеспечивать технологический суверенитет отрасли связи.

- Важно, чтобы развитие сетей пятого поколения опиралось на российские технологические решения и сопровождалось созданием собственных цифровых платформ и сервисов. Такой подход позволит не только ускорить цифровую трансформацию экономики, но и укрепить технологическую независимость страны