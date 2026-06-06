В Прикамье в этом году за разговоры по телефону оштрафовали 34 тысячи водителей

Камеры отслеживают не только превышение скорости и проезд на красный свет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Умные» видеокамеры на дорогах Прикамья стали намного внимательнее отслеживать водителей, болтающих по телефону. Количество штрафов за использование телефона за рулем за год выросло на 70 процентов. С января по май зарегистрировано уже более 34 000 случаев таких нарушений, сообщили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. Растет и число штрафов, выписанных за непристегнутый ремень. Причем, обнаруживается это нарушение опять-таки видеокамерами, которые теперь способны отслеживать не только превышение скорости и проезд на красный свет.

С одной стороны, жесткий контроль оправдан. Разговаривая по телефону, водитель может отвлечься от дороги и устроить ДТП. Подобный случай произошел прошлым летом на территории Суксунского округа. 34-летний водитель Geely отвлекся на мобильный телефон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Changan. Водитель Changan скончался на месте от полученных травм. Водителя Geely получил серьезные травмы.

Но с другой стороны, можно ли полностью доверять видеотехнике? Способно ли маленькое «око», прицепленное к столбу, различить, держит ли водитель в руках телефон или просто решил почесать за ухом? Видит ли камера черный ремень на черной футболке?

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда-Пермь» (96,6 FM) рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения. Госавтоинспекции по Пермскому краю Натальей Крипак.

- Телефоны в руках водителя — это дополнительный фактор риска. И это нарушение может стать сопутствующей причиной ДТП. Поэтому наши комплексы фотовидеофиксаций сейчас настроены на профилактику правонарушений, которые забирают на себя внимание водителей. Пермский край входит в десятку регионов страны, наиболее оснащенных средствами фотовидеофиксации. При этом комплексы постоянно модернизируются, они становятся универсальными, то есть могут фиксировать разные совершенно нарушения. На сегодняшний день в Прикамье 295 комплексов фиксируют, в том числе, и использование водителем телефона во время движения, и отсутствие ремня безопасности.

Сотрудникам Центра фотовидеофиксации регулярно приходят жалобы на постановления о штрафах. Обжалуется каждый 36 случай, но обоснованными признают лишь каждую седьмую жалобу.

- Не надо думать, что бездушная машина что-то там сфотографировала, а потом вам пришло это «письмо счастья». Каждое нарушение, зафиксированное комплексом фотовидеофиксаций, отсматривает инспектор Госавтоинспекции. И, учитывая нынешние возможности видеокамер, любую фотографию можно увеличить, посмотреть детально: по телефону говорит водитель или просто поднял руку к голове.

Способны камеры распознать и правильно ли пристегнуты ремни безопасности. Некоторые водители просто пропускают их через подмышку и считают, что они пристегнуты. На самом деле, это нарушение пользования ремнями безопасности, так как предусмотрены три точки фиксации.

- И если мы внимательно посмотрим на фотографию, поймем, что при правильном использовании точка фиксации ремня безопасности находится на передней стойке, дальше ремень идет через плечевой сустав и грудную клетку.

Способна ли камера различить черный ремень, не будет ли он сливаться с черной одеждой?

- Фотографии, приходящие вместе с постановлениями о штрафах, черно-белые. Но сотрудники Госавтоинспекции изучают цветные снимки. И в том месте, где есть расстояние между креслом и стойкой, прекрасно видно, есть ремень или нет. Поэтому можно не волноваться, что вам выпишут необоснованный штраф. Даже если камера не различит ремень, инспектор все равно увидит, что вы пристегнуты и не будет выписывать постановление о правонарушении.