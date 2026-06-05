Позывной – «Карманный генерал»: в Перми двухлетняя малышка помогает плести сети для бойцов СВО

Полина с самого рождения проводит время в штабе, где работают волонтеры. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

В Перми живет удивительная девочка – двухлетняя Полина, которая с пеленок помогает бойцам СВО. У малышки есть даже свой позывной - «Карманный генерал», который девочке дали бойцы, находящиеся на спецоперации. Первыми о забавной крохе рассказали в «Народном фронте Пермского края», а журналисты «Комсомолки» узнали подробности этой трогательной истории.

«Вопроса, помогать или нет, не стояло»

Растет крохотный «Карманный генерал» в многодетной семье с мамой, папой и двумя старшими братьями 13 и 15 лет. Все вместе они объединили вокруг себя почти тысячу пермяков, которые собирают гуманитарку, плетут сети, шьют бойцам повязки, вяжут мочалки и заливают окопные свечи.

- Когда только начиналась СВО, вопроса, помогать или нет, не стояло, - говорит мама Полины - Татьяна Гинзбург, она работает председателем ТОС «Судозаводский» в Кировском районе Перми. – Ведь наши деды прошли всю Великую Отечественную, а мы – наследники Победителей! Поэтому я считаю, что помогать ребятам, которые сейчас в окопах защищают русский народ - это наш долг перед родиной! К тому же мой муж здесь, хотя мог бы быть там, но по возрасту он не подходит для мобилизации, и тоже активно участвует в помощи здесь, считая это своим долгом.

Начинала семья со сбора «гуманитарки».

Помогать бойцам пермяки начинали с пошива повязок. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

- Еще в начале СВО я принесла на наш сборный пункт гречку, сахар и встретила там человека, который только что приехал с фронта. Я спросила его: «Чем помочь?». Он ответил: «Надо повязки сшить». Я согласилась: «Хорошо, сколько?». Он сказал - 1500. «Какой срок?» — «Неделя». Честно говоря, я испугалась. Нужны были деньги на ткань и резинки. К тому же не было понимания, как я справлюсь со всем этим одна? Я написала пост в соцсетях, и с теми, кто откликнулся, мы развернули целое производство! Дети помогали нам кроить повязки и стали настоящими курьерами: бегали по адресам и разносили заготовки швеям.

Спала, играла, разбрасывала, помогала

Потом единомышленники начали искать место, где они могли бы собираться и плести сети. И районная администрация выделила им помещение на улице Ушакова. Это были несколько комнат, которые ранее использовались как музыкальная школа, затем, как аптека, а потом - как офис для юристов. Помещение удалось привести в порядок и установить станки для плетения маскировочных сетей.

Многодетная семья объединила вокруг себя почти тысячу пермяков. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

В начале СВО у Татьяны с супругом росло двое сыновей.

- Но потом Бог послал нам еще одного ребенка - дочку, но бросить помощь я не могла – про меня уже знали многие бойцы и очень ждали помощи. Поэтому беременность и роды не стали помехой, но мне пришлось постоянно выискивать время, чтобы иметь возможность плести сети, а появившаяся на свет Полина всегда была со мной рядом!

Когда малышка была совсем крохой, Татьяна привозила ее в штаб на коляске и укладывала спать, а сама вставала к станку.

- Уходила плести утром и могла до вечера, а то и до ночи там пробыть: «полевая-то кухня» всегда при мне, так что ребенок сыт! А муж или дети мне обед в штаб принесут, накормят.

Когда Поля научилась сидеть – мама усаживала ее в корзинку и ставила рядом со станком. Маленькая помощница сосала соску и с интересом перебирала ленточки.

Когда Поля научилась сидеть – мама усаживала ее в корзинку и ставила рядом со станком. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

Когда Полина научилась ходить, она стала утраивать в штабе настоящий погром, разбрасывая все, что только попадалось под руку, но когда подросла – начала по-настоящему помогать маме и другим мастерицам.

- Я говорю ей: «Полина, принеси ленты», и она несет. «Полина, принеси шнур», - она бегом мчится! Про такую ее неоценимую помощь хорошо знают бойцы. Это они придумали Поле такой позывной – «Карманный генерал». Нередко фотографии – где мы плетем сети - я ребятам за ленточку отправляю. Главная помощница Поля на фото практически везде есть!

Старшие дети Татьяны тоже были включены в процесс. Один помогает плести, второй занимается логистикой по загрузке и разгрузке.

Волонтеры в штабе. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

- Все это длится уже пятый год, и иногда – не скрою - случаются моменты, когда устаешь так, что хочется все бросить! Но придешь в штаб, сядешь, поплачешь, и понимаешь, что в окопах-то им гораздо сложней. И кто поможет бойцам, если не ты? Поревешь и дальше идешь улыбаться, снова рвешься в бой! Не скрою, в последние два года люди стали очень тяжело деньгами помогать, но не так давно я написала грант, и наш проект выиграл! Теперь материалы для сетей будут окупаться, и помогать нашим бойцам нам проще станет.

А не так давно вклад этой многодетной пермской семьи в будущую Победу был оценен Медалью «Волонтер спецоперации». Полина обожает, когда мама достает свою награду и дает дочке подержать эту бесценную медаль.

Полина обожает, когда мама достает свою награду и дает дочке подержать эту бесценную медаль. Фото: личный архив Татьяны Гинзбург.

Наверно, «Карманный генерал» догадывается, что в получении этой награды есть и ее маленький вклад.

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