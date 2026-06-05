В Перми впервые выберут лучшего ветеринарного врача

9 июня в Перми пройдет краевой этап федерального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный фельдшер» - событие, которое впервые соберет лучших специалистов региона в одной точке.

На площадке Пермского агропромышленного техникума соберутся представители районных ветстанций и сельхозпредприятий со всего края.

Опытные ветеринары, ежедневно заботящиеся о здоровье животных, на один день превратятся в участников напряженного состязания - где на кону не только награды, но и честь представлять Пермский край на всероссийском уровне.

Зачем нужен конкурс?

Его цель - не просто выявить сильнейших, но и:

- повысить престиж ветеринарной профессии, которая так важна для сельского хозяйства и благополучия животных;

- показать достижения и распространить передовой опыт лучших представителей профессии;

- вдохновить молодежь выбрать путь ветеринарии - ведь именно от новых кадров зависит будущее отрасли.

Что ждет участников?

Конкурс состоит из двух этапов, каждый из которых проверит профессионалов на прочность:

- Теоретический этап. Участникам предстоит пройти тестирование по ключевым аспектам ветеринарии. Вопросы затронут анатомию, физиологию, диагностику заболеваний и современные методы лечения. Этот этап позволит объективно оценить глубину знаний и уровень подготовки специалистов.

- Практический этап. Участникам предстоит продемонстрировать мастерство в реальных условиях. Они будут выполнять хирургические процедуры под контролем экспертов, учитывая топографию внутренних органов животных. Каждое движение, каждый шаг - под пристальным взглядом жюри.

Награды и перспективы

Каждый участник краевого конкурса получит диплом и памятный приз - как знак уважения к его труду и профессионализму. Но главная награда ждет победителей: они представят Пермский край на Всероссийском конкурсе, который пройдет в конце июля в Республике Мордовия.

Это не просто соревнование - это шанс заявить о себе на всю страну и побороться за звание лучшего ветеринарного фельдшера России. А еще - выиграть ценные призы и денежное поощрение:

- 1 млн рублей - за 1 е место;

- 500 тыс. рублей - за 2 е место;

- 300 тыс. рублей - за 3 е место.

Конкурс с масштабом

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры», инициированного по поручению Президента Российской Федерации. Он объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий и дает им возможность проявить себя на национальном уровне.

Вдохновляющий пример уже есть: один из участников прошлогоднего краевого этапа в номинации «Агроном» стал призером Всероссийского конкурса, прославив Пермский край на всю страну. Кто знает - возможно, в этом году именно пермский ветеринар войдет в число лучших специалистов России!

Организатором конкурса выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.