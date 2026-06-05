Виновные в заказном убийстве пермского бизнесмена не смогли обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила приговор в силе. Фото: Скриншот с видео.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор в отношении организаторов заказного убийства пермского бизнесмена Александра Лукова, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Напомним, в декабре 2025 года присяжные заседатели признали Руслана Шардакова и Андрея Широкова виновными в пособничестве в убийстве по найму.

Как объяснялось в ходе судебного заседания, причиной убийства стал конфликт между Александром Луковым и Русланом Шардаковым из-за распределения прибыли от совместного имущества. Компаньоны имели в общей собственности торговый центр и две нефтяных скважины. При этом доходы от имущества делились не поровну: Александр Луков получал в месяц около миллиона рублей, а Руслану Шардакову он выделял 300 тысяч. А потом перестал давать компаньону и эти деньги. В результате Руслан Шардаков решил заказать убийство Александра Лукова. Он обратился к своему соседу по даче – Андрею Широкову и предложил ему убить своего партнера за 500 тысяч рублей. Андрей Широков нашел исполнителя и приобрел оружие.

В октябре 2023 года на улице Первомайской в Орджоникидзевском районе Перми киллер, одетый в куртку с капюшоном, с медицинской маской на лице, выпустил в Александра Лукова четыре пули из пистолета. Киллер скрылся, и его личность до сих пор не установлена. А заказчика и организатора убийства вычислили достаточно быстро – через полтора месяца после преступления.

Суд над ними начался в мае прошлого года, и в декабре на основании решения присяжных судья Олег Ахматов вынес приговор: Шардакову было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, Широкову - 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

- Приговор был обжалован осужденными, их защитниками, а также потерпевшей стороной, - рассказал в пресс-службе Пермского краевого суда. - В жалобах ставился вопрос об отмене приговора, указывалось на невиновность осужденных и нарушения, допущенные при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.

Но судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила приговор в силе.