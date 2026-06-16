Тополиный пух, жара, опасность

«Летний снег» может быть опасным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летняя Пермь в период цветения тополей всего за несколько дней покрывается «летним снегом» - улицы города засыпает тополиным пухом. Легкие пушинки пролезают во все щели, забиваются в нос, заставляя пермяков кашлять и чихать. Но главная опасность тополиного пуха - то, что он легко воспламеняется от малейшего искорки и огонь молниеносно распространяется на огромное пространство. В этот период любая неосторожность с огнем - небрежно брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость детей - может привести к пожарам.

Пух детям - не игрушка

За последние дни в интернете ежедневно появляются сообщения о «забавах» подростков в разных регионах страны. Школьники на спор, ради видеоролика в социальной сети, «потому что красиво горит» и по разным другим нелепым причинам поджигают тополиный пух на тротуарах, в парках, у жилых домов. В результате горят автомобили, деревья, скамейки…

Иногда виновниками пожаров становятся и взрослые, которые не глядя бросают окурки в кучки с тополиным пухом или пытаются избавиться от «летнего снега», поджигая его.

- Следует помнить, что запрещается пользование открытым огнем для сжигания мусора. Привлечение к административной ответственности в виде штрафа станет следствием нарушений правил пожарной безопасности. Поэтому избавляться от пуха путем поджога категорически запрещено, - напоминают в департаменте общественной безопасности администрации города Перми.

Наиболее опасны «сугробы» тополиного пуха, скопившиеся возле деревянных построек, складов горючей тары и лесоматериалов, во дворах около стоянок автотранспорта, в частном секторе и на территории дачных участков, где высокая плотность застройки, а также на территории индивидуальных гаражей. Тополиный пух не возгорается сам по себе от жары, однако он может с легкостью вспыхнуть при контакте с нагретой поверхностью. Это может быть, в частности, раскаленная деталь машины - например, выхлопная система.

Поэтому городские власти настоятельно требуют от коммунальных служб, обслуживающих организаций, а также владельцев частных домов регулярно проводить уборку придомовых территорий и тротуаров от тополиного пуха.

Стоит отметить, что дождь не избавит от опасности возникновения пожара из-за неубранного тополиного пуха: высохнув, он не утрачивает своей горючести. Правда, мокрый пух проще убирать - он не разлетается в разные стороны. Так что при уборке улиц рекомендуется поливать пух водой.

Правила безопасности

Во избежание возгорания тополиного пуха и дальнейшего распространения огня необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- категорически запрещается поджигать пух, детям следует объяснить, что это может привести к пожару, необходимо пресекать любые «эксперименты» с поджогами этого природного материала не только среди подрастающего, но в том числе и среди взрослого поколения;

- разводить костры и сжигать мусор и сухую траву;

- места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать и поливать водой;

- Предупредить несчастный случай всегда легче, чем исправить его последствия. А соблюдение правил безопасности поможет избежать пожара, сохранить имущество, здоровье и жизнь! - предупреждают в департаменте.

ВАЖНО!

В случае обнаружения возгораний следует немедленно сообщать по телефонам: 01, 101, 112.

Материал подготовлен по заказу департамента общественной безопасности администрации города Перми