Любовь к Родине - честно выполнять свою работу!»

Масштабная акция «Единой России»: на пермском стадионе более 200 человек развернули гигантский флаг в знак единства и гордости за страну.

С чего начинается Родина? Для одних - это слова из советской, берущей за душу песни, которую исполнил Марк Бернес. Для других - гордость за развевающийся на ветру государственный флаг. Но если спросить жителей Прикамья, многие ответят, что любовь к своей стране начинается с ежедневного, честного труда.

«Россия, мы тебя любим!»

Накануне Дня России пермский стадион «Юность» окрасился в цвета триколора. Более 150 человек развернули на поле гигантский флаг и дружно прокричали: «Россия, мы тебя любим!» Такую масштабную акцию организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России». Она объединила людей разных поколений, став настоящим символом сплоченности и гордости за страну.

Но если на таких мероприятиях любовь к Родине звучит громко, то на промышленных объектах она доказывается делом. Недалеко от Перми, в поселке Полазна Добрянского округа, идут свои трудовые будни.

- Принимаем смену, проверяем оборудование, фиксируем все параметры, – именно так начинается рабочий день Даила Ипатова. В компанию «ЛУКОЙЛ» молодой человек пришел сразу после армии, благо, за плечами уже был диплом Пермского нефтяного колледжа.

Мастер с «золотыми руками» Данил Ипатов – лучший в своей профессии. Именно такими людьми труда сегодня по-настоящему гордятся край и страна.

Сегодня Данил не просто выполняет свою работу. В 2024 году он был признан лучшим машинистом технологических насосов среди всех нефтяников компании. В престижном конкурсе профмастерства пермяк обошел опытнейших коллег из 12 регионов России и даже из Узбекистана. И это – настоящий повод для гордости.

Для самого Данила понятие патриотизма измеряется делом:

- Любовь к Родине для меня – это прежде всего честно выполнять свою работу на все 100 процентов и приносить пользу людям и своему краю, – уверен молодой специалист. – Я работаю здесь уже несколько лет и вижу вокруг себя настоящих профессионалов. Людей, которые искренне болеют за свое дело. Именно это помогает становиться сильнее и Пермскому краю, и всей России.

«Знай наших»

Такие мастера с «золотыми руками», как Данил – идеальные герои социального проекта «Знай наших». Ими искренне гордятся на предприятиях. И такой подход, где в центре внимания находится человек труда, абсолютно совпадает с приоритетами «Единой России» и сутью партийного проекта «Выбирай своё». Это особенно важно сейчас, когда губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Послании назвал промышленность силой региона и подчеркнул колоссальное значение научно-технического развития.

Именно молодым специалистам предстоит решать самые амбициозные задачи.

- Перед нашим молодым поколением стоит важнейшая цель - достижение технологического лидерства, - подчеркивает почетный нефтяник, депутат Закособрания Пермского края Надежда Лядова. - Сейчас формируется новая Народная программа партии до 2031 года. И в ней предусмотрен отдельный блок, посвященный развитию промышленности и поддержке человека труда. Мы инвестируем в тех, кто двигает Россию вперед.

Депутат Заксобрания Прикамья Надежда Лядова подчеркивает, что в новой Народной программе «Единой России» предусмотрен блок для поддержки человека труда.

Огромный флаг над стадионом – символ единства всех жителей края. Будущее промышленного региона и всей страны – в надежных руках молодых рабочих и их мудрых наставников.