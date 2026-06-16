В Пермском крае партия «Новые люди» провела акцию «Неделя героев» в поддержку участников СВО и их семей

Фото: Партия «Новые люди»

В Пермском крае команда «Новых людей» посетила Яну Шлякову, потерявшую мужа, и семью Марии Бургат, чей супруг вернулся с ранениями.

Представители партии рассказали членам семей участников спецоперации о льготах и обсудили, какие ещё меры поддержки необходимы на региональном и федеральном уровнях.

- Очень важно помогать участникам СВО вернуться к мирной жизни, чтобы они чувствовали себя нужными и востребованными, - говорит Мария Бургат.

Для детей организовали праздник, на котором сторонник «Новых людей» Андрей Ляшков передал им сертификаты на посещение аттракционов в парке Горького.

- Важно, чтобы семьи героев СВО не оставались одни. Поэтому мы стараемся помогать, воплощать детские мечты, - отметил Андрей Ляшков.

Такие встречи прошли по всей России. Старт «Неделе героев» дал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он побывал в гостях у многодетной матери Ольги Вибе. Её муж Юрий был ранен на фронте и сейчас проходит лечение. Алексей Нечаев передал подарки семье и обсудил проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи.

- Сейчас добровольцы и контрактники должны самостоятельно подавать налоговые декларации. Даже если находятся в окопах без связи. Не прислал документ вовремя - начисляется штраф. Это неправильно. Взяли вопрос в проработку, - подчеркнул Алексей Нечаев.

«Неделя героев» стала частью системной работы «Новых людей» по поддержке участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Партия регулярно направляет гуманитарные грузы в новые регионы России, а также запустила проект «Новый старт». Он помогает вернувшимся бойцам с адаптацией и получением востребованной профессии.