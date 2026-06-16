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Общество16 июня 2026 8:31

Подарила Достоевскому розы, чтобы помог с удачным билетом! Аделаида из «Ивана Семенова» сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Пермская актриса подарила розы Достоевскому, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Соню на роль Аделаиды утвердили сразу.

Соню на роль Аделаиды утвердили сразу.

Фото: кадр из фильма.

Пермская школьница Соня Мосина, исполнившая роль Аделаиды в трилогии про неуемного фантазера и хулигана Ивана Семенова, не только играет отличницу в кино. Девушка оканчивает гимназию №2 с красным аттестатом и только что сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

Софья оканчивает гимназию с красным аттестатом и собирается поступать в московский вуз.

Софья оканчивает гимназию с красным аттестатом и собирается поступать в московский вуз.

Фото: Личный архив героя публикации.

Показала кулак и попала в кино

В кино Соня попала, когда перешла в седьмой класс. Тогда она занималась в театре-студии «Код». Прочитав новость о кастинге на роль Аделаиды в фильме «Иван Семенов», Соня отправилась на пробы. Конечно, она очень волновалась и сомневалась, но кастинг прошел успешно.

- Наша Аделаида просто великолепна, - рассказал режиссер фильма Антон Богданов. - Когда Соня пришла на пробы, - это был первый случай, когда мы сразу утвердили актрису. Как только она показала кулак, все сразу поняли, - вот она, Аделаида.

Напомним, по сюжету фильма хулигана Ивана Семенова родители решили перевоспитать, и из элитной гимназии перевели в обычную районную школу. Там к нему прикрепили «буксир» - старшеклассницу Аделаиду, которая должна подтянуть этого лентяя и двоечника в учебе.

Аделаида со всей ответственностью подходит к перевоспитанию Ивана. Она обещает, что если подопечный не выучит домашнее задание, она публично объявит его на всю школу «УО» - умственно отсталым. Тем временем Иван быстро находит новых друзей и проказничает еще хлеще, ставя всю школу «на уши». И «перевоспитаться» ему помогает не угрожающий кулак Аделаиды, а первая влюбленность.

Соня с исполнителем роли Ивана Семенова - Романом Погореловым.

Соня с исполнителем роли Ивана Семенова - Романом Погореловым.

Фото: кадр из фильма.

Решила стать продюсером

Съемки в фильмах «Иван Семенов: школьный переполох» и «Иван Семенов: большой поход» помогли Соне Мосиной окончательно определиться с будущей профессией. Вначале она собиралась стать профессиональной актрисой, но теперь решила поступать в московский институт, чтобы стать продюсером. И сейчас ее настольная книга - «Выходит продюсер» Александра Роднянского, которую она читает в перерывах между подготовкой к экзаменам.

Соня считает, что именно съемки и научили ее добиваться поставленной цели.

- Благодаря съемкам я обрела усидчивость и настойчивость, научилась «видеть цель, не видеть препятствий». Прокачала этот навык на съемках. Там требовалось по нескольку раз повторять то, что требует режиссер. Не сдаваться, если не получилось, снова и снова пытаться все силы из себя доставать. На ночных съемках трудно приходилось, но все равно надо было делать общее дело.

В последней части трилогии Соня Мосина уже сниматься не смогла – не получилось из-за учебы. Она на тот момент была важнее всего. Но после поступления в вуз девушка собирается активно участвовать в кастингах.

Любимый автор - Достоевский

- Сдать литературу на 100 баллов, в первую очередь, получилось благодаря моей учительнице Ольге Анатольевне Цепенниковой. Она готовила и меня, и всех моих одноклассников, кто сдавал литературу, почти 24 на 7 - мы постоянно занимались. Она просто гениальный учитель, знает, и как подход к ученикам найти, и как материал преподнести, чтоб было понятно. Но, конечно, нужно было упорство и - самое главное - трудолюбие.

Сейчас Соня даже сама не верит, что в детстве вообще не читала книг и не очень их любила. Ей постоянно читала мама, так и приохотила дочку к чтению.

- Постепенно пришло осознание, что литература - прекрасный предмет, и читать очень интересно.

Первой самостоятельно прочитанной книгой стала «Приключения Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрен. Ее Соня прочитала лет в десять. Теперь же в числе любимых авторов – Федор Достоевский. Прочитала у него почти все книги, последней, на данный момент, стали «Братья Карамазовы».

- За день до экзамена по литературе я сходила к памятнику Достоевскому, положила ему розы и попросила, чтобы мне достался вариант билета, в котором я бы все знала. И попался достаточно хороший: «Гроза», «Война и мир», Бунин и Фонвизин. А еще за месяц до экзамена мне каждый день снилось, как я пишу сочинения.