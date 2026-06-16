Подарила Достоевскому розы, чтобы помог с удачным билетом! Аделаида из «Ивана Семенова» сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Соню на роль Аделаиды утвердили сразу. Фото: кадр из фильма.

Пермская школьница Соня Мосина, исполнившая роль Аделаиды в трилогии про неуемного фантазера и хулигана Ивана Семенова, не только играет отличницу в кино. Девушка оканчивает гимназию №2 с красным аттестатом и только что сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

Софья оканчивает гимназию с красным аттестатом и собирается поступать в московский вуз. Фото: Личный архив героя публикации.

Показала кулак и попала в кино

В кино Соня попала, когда перешла в седьмой класс. Тогда она занималась в театре-студии «Код». Прочитав новость о кастинге на роль Аделаиды в фильме «Иван Семенов», Соня отправилась на пробы. Конечно, она очень волновалась и сомневалась, но кастинг прошел успешно.

- Наша Аделаида просто великолепна, - рассказал режиссер фильма Антон Богданов. - Когда Соня пришла на пробы, - это был первый случай, когда мы сразу утвердили актрису. Как только она показала кулак, все сразу поняли, - вот она, Аделаида.

Напомним, по сюжету фильма хулигана Ивана Семенова родители решили перевоспитать, и из элитной гимназии перевели в обычную районную школу. Там к нему прикрепили «буксир» - старшеклассницу Аделаиду, которая должна подтянуть этого лентяя и двоечника в учебе.

Аделаида со всей ответственностью подходит к перевоспитанию Ивана. Она обещает, что если подопечный не выучит домашнее задание, она публично объявит его на всю школу «УО» - умственно отсталым. Тем временем Иван быстро находит новых друзей и проказничает еще хлеще, ставя всю школу «на уши». И «перевоспитаться» ему помогает не угрожающий кулак Аделаиды, а первая влюбленность.

Соня с исполнителем роли Ивана Семенова - Романом Погореловым. Фото: кадр из фильма.

Решила стать продюсером

Съемки в фильмах «Иван Семенов: школьный переполох» и «Иван Семенов: большой поход» помогли Соне Мосиной окончательно определиться с будущей профессией. Вначале она собиралась стать профессиональной актрисой, но теперь решила поступать в московский институт, чтобы стать продюсером. И сейчас ее настольная книга - «Выходит продюсер» Александра Роднянского, которую она читает в перерывах между подготовкой к экзаменам.

Соня считает, что именно съемки и научили ее добиваться поставленной цели.

- Благодаря съемкам я обрела усидчивость и настойчивость, научилась «видеть цель, не видеть препятствий». Прокачала этот навык на съемках. Там требовалось по нескольку раз повторять то, что требует режиссер. Не сдаваться, если не получилось, снова и снова пытаться все силы из себя доставать. На ночных съемках трудно приходилось, но все равно надо было делать общее дело.

В последней части трилогии Соня Мосина уже сниматься не смогла – не получилось из-за учебы. Она на тот момент была важнее всего. Но после поступления в вуз девушка собирается активно участвовать в кастингах.

Любимый автор - Достоевский

- Сдать литературу на 100 баллов, в первую очередь, получилось благодаря моей учительнице Ольге Анатольевне Цепенниковой. Она готовила и меня, и всех моих одноклассников, кто сдавал литературу, почти 24 на 7 - мы постоянно занимались. Она просто гениальный учитель, знает, и как подход к ученикам найти, и как материал преподнести, чтоб было понятно. Но, конечно, нужно было упорство и - самое главное - трудолюбие.

Сейчас Соня даже сама не верит, что в детстве вообще не читала книг и не очень их любила. Ей постоянно читала мама, так и приохотила дочку к чтению.

- Постепенно пришло осознание, что литература - прекрасный предмет, и читать очень интересно.

Первой самостоятельно прочитанной книгой стала «Приключения Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрен. Ее Соня прочитала лет в десять. Теперь же в числе любимых авторов – Федор Достоевский. Прочитала у него почти все книги, последней, на данный момент, стали «Братья Карамазовы».

- За день до экзамена по литературе я сходила к памятнику Достоевскому, положила ему розы и попросила, чтобы мне достался вариант билета, в котором я бы все знала. И попался достаточно хороший: «Гроза», «Война и мир», Бунин и Фонвизин. А еще за месяц до экзамена мне каждый день снилось, как я пишу сочинения.