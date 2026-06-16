Пермь ищет лучшего агронома

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19 июня в селе Лобаново (на площадке и в полях Пермского НИИСХ) пройдет краевой конкурс профессионального мастерства в номинации «Агроном» - региональный этап федерального конкурса «Лучший по профессии».

Участники конкурса должны будут продемонстрировать не только глубокие теоретические знания, но и практические навыки в работе с посевами, измерить температуру почвы, проанализировать сноповые образцы растений, определить общий бракераж посевов.

Победителю регионального этапа выпадет почетная честь представлять Пермский край на Всероссийском конкурсе в Республике Мордовия — это шанс побороться за звание лучшего агронома России и получить ценные награды.

Конкурс призван не просто выявить сильнейших, но и повысить престиж агрономической профессии в России, распространить передовой опыт и показать достижения лучших специалистов отрасли, а также вдохновить молодёжь на выбор профессии агронома.

Каждый участник краевого этапа получит диплом и памятный приз — как знак признания его труда и профессионализма. А победителей Всероссийского этапа, помимо всеобщего признания лучшими агрономами страны ждут ещё более значимые награды: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч рублей за второе место и 300 тысяч рублей за третье место.

Кстати, в 2025 году агроном Павел Тетерин из Пермского края вошел в число призеров федерального этапа, заняв третье место среди лучших агрономов России.

БУДЬ В КУРСЕ

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива реализуется по поручению Президента Российской Федерации и объединяет специалистов самых востребованных рабочих профессий, давая им возможность проявить себя на национальном уровне.

Организатор конкурса — Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.