Как правильно отказаться от старого номера телефона

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В Пензенской области оперативники МВД задержали 20-летнего жителя Рязани, которого подозревают во взломе аккаунтов на маркетплейсах. Молодой человек покупал в теневом сегменте сим-карты, которые прежние владельцы не отвязали от своих учетных записей в онлайн-сервисах.

Используя восстановление доступа через номер телефона, преступник получал доступ к аккаунтам пользователей и оформлял рассрочку на дорогостоящие товары. Ежемесячные платежи списывались со счетов владельцев аккаунтов. Похищенное имущество молодой человек распродавал через мессенджеры по сниженной стоимости, отправляя покупателям QR-коды для получения товаров в пунктах выдачи.

Установлено как минимум три эпизода, ущерб – более 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Недооцененная угроза

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что данный случай демонстрирует одну из наиболее недооцененных угроз цифровой безопасности:

- Многие люди ошибочно считают, что после отказа от номера телефона никаких рисков для них не существует. Однако если номер остается привязанным к маркетплейсам, банковским приложениям, социальным сетям или государственным сервисам, новый владелец SIM-карты потенциально может получить доступ к связанным аккаунтам через процедуру восстановления пароля.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

По словам депутата, проблема становится все более актуальной на фоне стремительного роста электронной коммерции:

- По итогам 2025 года объем российского рынка интернет-торговли превысил 11 триллионов рублей, а число пользователей маркетплейсов исчисляется десятками миллионов человек. При таких масштабах даже единичные случаи компрометации аккаунтов могут приводить к существенным финансовым потерям граждан.

При этом преступники все чаще используют не сложные технические методы взлома, а ошибки самих пользователей в управлении своими цифровыми данными:

- В данном случае преступник фактически не взламывал системы маркетплейсов. Он использовал легитимные механизмы восстановления доступа через номер телефона, который уже принадлежал ему как новому владельцу SIM-карты. Это еще раз показывает, насколько важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены.

Как защитить свои деньги?

Главная рекомендация перед сменой номера телефона – проверить, к каким сервисам он привязан:

- Перед отказом от SIM-карты необходимо отвязать номер от маркетплейсов, банковских приложений, социальных сетей, электронной почты и других онлайн-сервисов. Кроме того, следует регулярно проверять способы восстановления доступа в аккаунтах и по возможности использовать дополнительные механизмы защиты, включая двухфакторную аутентификацию через специальные приложения, а не только через SMS, – объяснил Антон Немкин.

По мнению депутата, произошедший случай также подтверждает необходимость повышения цифровой грамотности населения.

- Сегодня безопасность человека зависит не только от надежности информационных систем, но и от того, насколько внимательно он относится к управлению своими цифровыми следами. Старый номер телефона, забытый аккаунт или неактуальные данные в профиле могут стать инструментом в руках мошенников. Именно поэтому вопросам цифровой грамотности необходимо уделять такое же внимание, как финансовой или правовой культуре.

ВАЖНО

Партийный проект «Цифровая Россия», реализуемый партией «Единая Россия», представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.