Парад автобусов, открытие «Города встреч» и салют над Камой

Запуск салюта планируется в 23:30 из акватории реки Камы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермь готовится отмечать свой 303-й день рождения! По традиции 12 июня мы встречаем двойной праздник - День города и День России. Центральными площадками станут городская эспланада и центральная набережная Камы, но много событий пройдет и в других районах города.

Специально к празднику «Комсомолка» составила для своих читателей путеводитель, чтобы не пропустить ничего интересного.

Встречаемся у Татищева

Праздничные мероприятия, как и всегда, начнутся накануне. 11 июня к 23:00 пермяков приглашают в сквер имени В. Н. Татищева, где будут работать интерактивные площадки и состоится вручение символических медалей и «ключа от города».

- В рамках Года единства народов России и Года пермской промышленности символичные атрибуты будут вручены представителям пермских организаций и компаний, ведущих активную работу на территории города, - сообщили в администрации Перми.

Памятные звезды

12 июня в 11 часов состоится торжественная церемония открытия памятных плит на Аллее Доблести и Славы в 66-м квартале городской эспланады. В этом году там появятся две памятные звезды:

- Евгению Широкову, народному художнику СССР, почетному гражданину Пермской области и города Перми;

- Дмитрию Дическулу, главному инженеру Пермского моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова, Герою Социалистического Труда.

На «Исторической аллее» откроют памятную плиту в честь 100-летия пермского балета, а на «Аллее Труда» - в честь 70-летия публичного акционерного общества «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Эспланада и набережная

Праздник в честь Дня России и дня рождения Перми на городской эспланаде начнется в 12 часов. В программе - выступление Пермского губернского оркестра, показательные выступления регионального отделения Российского союза боевых искусств и фестиваль моды. Также свое творчество представят пермские диджеи.

Одним из блоков программы станет парад автобусов, который приурочен к 100-летию открытия автобусного движения в городе. Автобусы проедут по городу колонной, демонстрируя ретро- и современные модели. Выставка будет работать на улице Ленина, в квартале между улицами Куйбышева и Попова.

На набережной мероприятия также стартуют с 12 часов. Здесь состоится турнир по силовому экстриму, выступят сольные исполнители и музыкальные группы, будут работать интерактивные площадки.

Город встреч

А вечером пермяков ждет открытие летнего фестиваля «Город встреч». 12 июня в 21 час на эспланаде начнется шоу, посвященное диалогу культур и народов России. Зрители увидят постановку с участием хора «Млада», пермских танцоров, музыкантов и исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой.

По замыслу режиссера, шоу будет включать в себя театр, пластику, драматургию, хореографию.

- Для меня особая честь выступить впервые в Перми в День России. Прикамье по праву можно считать сердцем страны, где в единстве живут многие народы, а сам регион славится культурой и бережным отношением к нашему наследию. Во время выступления вместе с замечательными танцорами, вашими земляками, мы языком искусства расскажем о любови к своей земле - и эти чувства от самого сердца, - говорит Татьяна Куртукова.

Шоу-открытие «Города встреч» пройдет в квартале у Законодательного собрания и станет кульминацией событий Дня России и Дня города Перми.

Праздничный салют

Праздничный день 12 июня завершится семиминутным салютом. Запуск планируется в 23:30 из акватории реки Камы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где погулять в районах?

Всего 12 июня в Перми пройдет более 50 праздничных событий - во дворцах культуры и парках отдыха. Будут работать концертные и интерактивные площадки, проходить конкурсы и мастер-классы.

В городских библиотеках пройдут книжные выставки, квесты, краеведческие игры, творческие занятия, литературно-познавательные программы, экскурсии и многое другое. В Пермском планетарии состоится интерактив «Россия - Родина моя». Также можно посетить программу «Вечернее небо Перми».

НЕ ПРОПУСТИ

Полеты над водой и гонки на болидах

14 июня на набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей, который объединит разные виды спорта. Зрителей ждут соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист», а также показательные выступления в самых зрелищных дисциплинах.

Специальными гостями станут екатеринбургская команда Skebreakers - чемпионы России по гидрофлайту (полет над водой) и команда New star Racing team, которая представит зрелищную гонку на водных болидах.

Кроме этого, на «сухой» части набережной пройдут соревнования по баскетболу 3х3, перетягиванию каната, мини-футболу и настольному теннису. Желающие смогут попробовать себя в испытаниях комплекса ГТО, а также на мастер-классах по судомодельному спорту, прыжкам на батуте и других активностях.

Фестиваль стартует в 12:00. Вход и участие во всех активностях бесплатное. Работа интерактивных площадок на «сухой» части набережной - с 14:00 до 19:00. Завершится мероприятие показательными выступлениями на водных болидах, которые пройдут с 20:50 до 21:30.