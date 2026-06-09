Под обычным сообщением может прятаться вирус

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цифровая грамотность, которой в последние годы в России уделяют повышенное внимание, позволяет нам игнорировать большинство попыток мошенников получить доступ к нашим сервисам и деньгам. Понимая это, преступники уходят от шаблонных схем и придумывают все новые и новые уловки для обмана. В том числе ищут способы, как обойти защиту мессенджеров и соцсетей.

Случайные символы или «сломанный» текст

Один из самых распространенных приемов - использование символов из разных алфавитов, смешанного регистра, нестандартных знаков и визуально похожих букв из кириллицы и латиницы.

На первый взгляд такие сообщения могут выглядеть как обычный набор случайных символов или «сломанный» текст. Но на самом деле это способ замаскировать вредоносную рассылку и обойти автоматические фильтры безопасности платформ.

Что делать? Пользователям важно обращать внимание на любые подозрительные сочетания букв, хаотичный регистр или странное написание привычных слов. Особенно опасно, если вместе с таким сообщением приходят архивы, APK-файлы, HTML-вложения, ссылки или провокационные фразы вроде «это ты на фото?», «посмотри срочно» или «тебя уже выложили».

Внимательность - самый эффективный инструмент

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что подобные методы социальной инженерии становятся все более технологичными:

- Сегодня мошенники активно адаптируются под механизмы цифровой защиты. Они используют не только психологическое давление, но и технические способы обхода антиспам-систем, маскируя вредоносные сообщения под обычную пользовательскую активность. Смешение алфавитов, подмена символов и нестандартное написание слов - один из таких инструментов.

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин. Фото предоставлено пресс-службой депутата.

По словам депутата, основная задача мошенников - заставить человека потерять бдительность и открыть вредоносный файл или перейти по ссылке:

- Даже одно необдуманное нажатие может привести к компрометации аккаунта, утечке персональных данных или установке вредоносного ПО на устройство. Особенно опасны APK-файлы, которые могут содержать программы для удаленного доступа к смартфону или кражи банковских данных.

Антон Немкин подчеркнул, что в условиях постоянного роста цифровых угроз ключевым элементом защиты остается цифровая грамотность пользователей:

- Важно понимать: современные мошеннические схемы становятся все менее шаблонными. Сегодня подозрение должны вызывать не только откровенно фальшивые сообщения, но и любые аномалии в оформлении текста, структуре ссылок или формате вложений. Внимательность пользователя остается одним из самых эффективных инструментов кибербезопасности.

ВАЖНО

Партийный проект «Цифровая Россия», реализуемый партией «Единая Россия», представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.