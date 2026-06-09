Подать заявление на новую выплату за 2025 год можно до 1 октября 2026 года. Фото предоставлено краевым правительством.

Ежегодная семейная выплата назначается на территории региона отделением Социального фонда России работающим родителям с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в Пермском крае. Новая мера поддержки позволяет семьям вернуть часть уплаченного подоходного налога. Заявление можно подать в филиалах МФЦ, в клиентских службах отделения СФР по Пермскому краю или онлайн через портал «Госуслуги».

С 1 июня в России начали принимать заявления для оформления новой меры государственной поддержки. Теперь работающим родителям, которые в течение года платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ), государство возвращает разницу, пересчитав этот налог по ставке 6%.

Подать заявление на новую выплату за 2025 год можно до 1 октября 2026 года (крайняя дата подачи заявления - 30 сентября). В дальнейшем прием обращений будет осуществляться ежегодно также с 1 июня до 1 октября года.

Кто имеет право

При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, знакомые многим семьям по оформлению других детских пособий. Например, единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. При назначении новой семейной выплаты действует аналогичный порядок учета материального положения.

В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие.

Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок - без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты: суммарная площадь квартир не должна превышать 24 кв. м на одного человека в семье, площадь домов - 40 кв. м на человека, а общая площадь земельных участков - 0,25 га в городе или 1 га на селе.

Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по два однотипных транспортных средства.

«Право на семейную выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания (в Пермском крае - 24 471 рублей). Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом, - пояснила управляющая отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина.

В большинстве случаев для оформления выплаты нужно подать только заявление, остальные сведения специалисты отделения СФР по Пермскому краю соберут и проверят самостоятельно.

Комфорт и удобство

Региональный МФЦ прилагает все усилия для обеспечения высокого качества и доступности государственных и муниципальных услуг для каждого жителя. В связи с этим прием заявлений на получение новой выплаты для семей с детьми организован во всех отделениях «Мои документы» Пермского края.

Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ, отметил, что услуги Социального фонда России неизменно пользуются высоким спросом у жителей региона. «Наши филиалы предоставляют 36 видов услуг СФР, среди которых наиболее востребованы оформление СНИЛС, получение справок о размере пенсии и распоряжение материнским капиталом. С начала 2026 года пермяки уже воспользовались этими сервисами 137 374 раза. Мы уверены, что новая мера поддержки также найдет активное применение», - подчеркнул Громов.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал важность расширения функционала и технических возможностей МФЦ. По его словам, многофункциональные центры позволяют жителям региона получать государственные услуги быстрее и в удобной близости от дома, независимо от их местонахождения.

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