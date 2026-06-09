«Пермяки - это звучит гордо!»: 5 июня в Москве на 22-м съезде «Пермского землячества» в двадцать первый раз вручили Строгановскую премию

В Москве в 21 раз вручили главную общественную награду Прикамья. Фото: Константин Долгановский

Строгановская премия - главная общественная награда Пермского края, учрежденная в 2005 году по инициативе председателя правления региональной общественной организации «Пермское землячество» и президента «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Кузяева. Она вручается за выдающиеся достижения людей, которые прославляют Пермский край своими делами.

Ключевая роль премии - выявление и поощрение лидеров в самых разных сферах: экономике, науке, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности. Она названа в честь династии промышленников и меценатов Строгановых, призвана возродить и поддержать традиции высокого патриотизма, меценатства и служения родному краю.

Премия вручается по восьми номинациям с денежным вознаграждением 750 тысяч рублей, а также в номинации общественного голосования. Каждый лауреат получает бронзовую статуэтку основателя династии Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.

Достойные будут всегда!

- Мы благодарим тех, кто прославляет Пермский край, кто, может быть, иногда незаметно, каждодневным трудом, служением сделал наш край лучше. Очень часто задают вопрос: а вдруг достойные кончатся? Я так хочу сказать: никогда не кончатся достойные пермяки! Пермяки - это звучит гордо! - отметил на церемонии Андрей Кузяев.

Второй год подряд мероприятие проходит в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко на Большой Дмитровке. Участники съезда задолго до начала торжества собрались в большом атриуме театра, чтобы увидеть всех тех, кого не встречали с прошлого года или не видели очень давно.

И вот наступил торжественный момент. Игорь Шубин, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя правления землячества, и Валентин Степанков, бывший генеральный прокурор России, член правления, официально открыли съезд. Ведущие вечера - пермячка Евгения Борисова и наш прославленный фигурист Илья Авербух - поприветствовали всех зрителей. Илья сделал признание: «Я счастлив, что в моей жизни начался пермский период».

Ведущие передали слово губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который записал свое видеообращение с Петербургского экономического форума:

- Дорогие друзья, я приветствую всех вас на 21-м вручении Строгановской премии и 22-м съезде «Пермского землячества» и хочу сказать, что в этом году в Прикамье объявлен год пермской промышленности, и мы хорошо помним истоки развития Пермского края, оно связано, конечно, с фамилией Строгановых. Я хочу пожелать всем участникам съезда плодотворной работы, заранее поздравить всех победителей и номинантов Строгановской премии, все вы очень достойные люди и достойные представители пермской земли! Всего вам самого наилучшего!

Беринг тоже с нами

Стартовало награждение с номинации «За высокие достижения в общественной деятельности». Из трех претендентов, представленных в ней, правление землячества выбрало Ильдара Маматова, издателя, путешественника, который уже много лет занимается проектом «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Витуса Беринга и Алексея Чирикова, который объединил 111 городов в 45 регионах России и 14 странах, является самым протяженным туристическим маршрутом страны - 55 000 километров. Как сказал сам лауреат, «проект дает возможность путешествовать по России со смыслом, гордиться своей страной, тем местом, где родился». Уроженец города Осы И. Маматов именно так и поступает, связав родной город с экспедицией Беринга, останавливавшейся в Осе, и с другими местами ее движения. Ильдар Юнусович снимает фильмы, издает книги, ходит в походы, объединяет молодежь и научных работников в стремлении оживить историю.

Географ атлас сохранил

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» из предыдущего награждения была продолжена тема Прикамья в географическом аспекте. GPS-навигация и обычные карты, которыми мы каждый день пользуемся, - все это результат работы возглавляемой доктором географических наук, профессором Сергеем Пьянковым кафедры картографии и геоинформатики Пермского классического университета.

Он основатель научной школы мирового уровня «Математико-картографическое моделирование геосистем». В 2025 году под руководством профессора был подготовлен первый за много лет «Атлас Пермского края». Кроме того, был создан уникальный атлас опасных метеорологических явлений, позволивший региону обрести паспорт климатических изменений, фиксирующий смерчи в лесной зоне России, разработана первая в России геологическая ГИС мониторинга территорий с критической техногенной нагрузкой, в том числе для Кизеловского угольного бассейна.

Высокие достижения в спорте

Ведущие вечера, предваряя объявление претендентов в этой номинации, напомнили, что немало выдающихся спортсменов за 20 лет стали лауреатами Строгановской премии. И в этот раз кандидатуры были в высшей степени достойные:

- Савелий Анисимов, член сборной России по триатлону, неоднократный призер национального первенства, чемпион мира 2025 года в зимнем дуатлоне и серебряный призер по зимнему триатлону;

- Анастасия Багиян, трехкратная чемпионка Зимних Паралимпийских игр 2026 года в спринте и на дистанциях 10 и 20 км;

Одна из победительниц - чемпионка Паралимпиады-2026 Анастасия Багиян. Фото: Константин Долгановский

- Матвей Мичков, воспитанник ХК «Молот», самый молодой автор года в истории сборной России, лучший бомбардир юниорского чемпионата мира, выступающий в НХЛ и признававшийся лучшим новичком в клубе.

Награду вручили Анастасии Багиян:

- Для меня большая честь принимать участие в церемонии, это очень значимое событие, и, конечно, спасибо нашему землячеству за то, что поддерживает!

Передовая модернизация на пермском заводе

Традиционно высокая конкуренция в данной номинации легко объяснима: Прикамье - это промышленный край, и у нас всегда были и есть руководители, которые достойны самой высокой оценки. В тройке были представлены:

- директор филиала «ПМУ» АО «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов;

- генеральный директор «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ») Дмитрий Пылев;

- генеральный директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергей Юрьевич Хазов.

Вручавший лауреату награду управляющий директор и генеральный конструктор ОДК «Авиадвигатель», Герой Труда РФ Александр Иноземцев сказал, что названные номинанты «понимают, чем занимаются, и знают, как довести дело до конца». А победил Алексей Аверьянов, под руководством которого была проведена уникальная масштабная модернизация «Минудобрений», которая не проводилась нигде на постсоветском пространстве и осуществлена всего на 3 - 4 предприятиях мира. Лауреат поблагодарил коллектив завода за «невероятно сложный и ответственный труд, те результаты, которые мы показываем, и повышение роли Пермского края в экономике России».

Пермский малый бизнес меняет мир

Номинация «Лидер малого и среднего бизнеса» молодая - ей всего год, но от этого ее значимость только растет. Ведь таких предприятий в Прикамье более 100 тысяч, и все они вносят значительный вклад в социальную стабильность региона и каждой пермской семьи, а значит, много кого нужно еще отметить. И что очень важно - активно развивается этот бизнес в сфере передовых технологий, делая Пермь одним из лидеров инновационной экономики страны.

Среди номинантов были представлены два таких предприятия, а премию получил коммерческий директор компании «ТраффикДэйта» Дмитрий Поносов. Предприниматели сумели реализовать решения, конкурентные на уровне европейских и азиатских аналогов. Система компьютерного зрения «ТраффикДэйта» анализирует транспортные потоки, распознает аварии и управляет светофорами, она внедрена уже в 34 регионах России и 10 странах мира. Благодаря этому в Пермском крае смертность во время аварий за 5 лет снизилась на 30 процентов, а риск аварий - на 20%.

- Благодарю всех за оказанное доверие, это большая честь - находиться здесь среди таких талантливых и достойных людей, благодарю всю нашу команду, моего партнера Ивана Чебыкина за верно выбранный путь, который мы проходим вместе, за надежную опору и реализацию возможностей, благодарю родных - родителей, жену - за постоянную поддержку, и эта премия для меня символ того, чтоб мы идем правильной дорогой. Обязуемся не останавливаться и идти дальше, представляя Пермский край в международных проектах, - сказал Дмитрий Поносов.

Пермские культурные боги

Тройка номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» - это абсолютная культурная элита Прикамья:

- художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко;

- директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян;

Юлия Тавризян. Фото: Константин Долгановский

- директор Коми-Пермяцкого драматического театра Анатолий Четин.

Имя каждого из них связано со знаковыми, исключительными для Прикамья и всей страны эстетическими явлениями. Поэтому выбор был наверняка крайне сложным. И он пал на Юлию Тавризян. Начало работы новой галереи в этом году завершило многолетний труд по созданию соответствующего ей культурного пространства, привело к изменению культурного ландшафта в самом сердце Перми.

Член-корреспондент академии художеств, профессор выдающегося, одного из старейших в России Строгановского художественно-промышленного университета Кирилл Гаврилин во время награждения лауреата отметил, что с Пермью вуз связан исторически, именно наши студенты стали первыми в нем 200 лет назад благодаря графу Сергею Григорьевичу Строганову. Он подчеркнул значимость пермских учреждений и старых городов в истории страны, важность сегодняшнего взаимодействия с пермским землячеством по ряду проектов.

- Музей - это дело коллективное, и сегодняшняя награда - это награда всему коллективу, - отметила Юрия Борисовна и поблагодарила за внимание к галерее.

«Если не мы, то кто?!»

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» были представлены три пермячки, которые, пусть каждая по-своему, вносят значительный вклад в просвещение, науку и воспитание будущего поколения. Среди номинантов:

- директор Большекустовской средней общеобразовательной школы (МБОУ «Большекустовская СОШ») Светлана Абакшина;

- директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Викторовна Тюкалова;

- основатель пермской политологической школы, профессор кафедры политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ Любовь Фадеева.

Победителем стала Светлана Абакшина, сделавшая школу одной из самых лучших в Прикамье, со 100%-й успеваемостью, реализовавшая ряд важных проектов в сфере воспитания и патриотизма. В ее собственной семье 25 детей.

- Если не мы, то кто?! Приоритет отдаем спорту и патриотическому воспитанию. Пермский край - это наша Родина, и мы должны все ее богатства приумножать - и это в наших руках. Спасибо «Пермскому землячеству» за такое доверие. Спасибо моему коллективу и моей семье. Спасибо, Пермский край, за характер! - сказала Светлана Абакшина.

«Отдавай людям все, и это обязательно вернется»

Лидер общественного голосования - специальный приз без денежной премии, при определении которого решение принимают люди, голосующие за кандидатуру на сайте землячества. В этот раз такой фигурой стал генеральный директор «Уральский завод противогололедных материалов», депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Пылев, чье предприятие поставляет свою продукцию в 50 регионов страны.

Победитель поблагодарил всех, кто голосовал за него, разные организации, коллектив предприятия и жителей Краснокамска и Пермского района, а также процитировал своего отца: «Отдавай людям все, и это обязательно вернется».

«Когда мы едины - мы непобедимы!»

Эта номинация традиционно самая значимая, поскольку несет на себе бремя всей жизни номинанта и олицетворяет сумму всего человеческого опыта пермяков. В ней были представлены:

- Марк Хаин, тренер из университета, в свои 90 лет по-прежнему работающий на кафедре физкультуры и внесший большой вклад в развитие пауэрлифтинга в Прикамье, воспитавший множество спортсменов в этом виде спорта;

- Алексей Линев, Герой России, участник СВО;

Герой России - участник СВО Алексей Линев. Фото: Константин Долгановский

- Дмитрий Люлько, кавалер двух орденов Мужества и медалей «За отвагу» и «За храбрость», участник СВО.

Кавалер двух орденов Мужества - участник СВО Дмитрий Люлько. Фото: Константин Долгановский

Лауреатами были признаны два номинанта: Алексей Линев и Дмитрий Люлько. Целой книги не хватит описать все подвиги, которые совершили эти воины, каждый из них заслуживает особого внимания (подробнее почитать об их заслугах можно на страницах сайта «Пермского землячества»). Скажем лишь то, что им пришлось быть в самых отчаянных ситуациях длительное время и они, не жалея себя, думали и действовали, руководствуясь только воинским долгом.

Алексей Линев:

- Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто формирует надежный тыл, всем бойцам и боевым товарищам, кто сейчас в зоне СВО с честью и достоинством отстаивает интересы нашей страны. Меня очень радует единство пермяков, и я желаю всей нашей великой стране такого же единства, потому что когда мы едины - мы непобедимы. Слава России! - сказал Алексей Линев.

Дмитрий Люлько:

- Хочется сказать, чтобы все бойцы, которые находятся сейчас в зоне СВО, скорее возвращались домой живые и здоровые к своим родным и близким.

ВАЖНО

Вот и подведена итоговая черта еще одной церемонии вручения Строгановский премии. Но это итог только одного года. А впереди - новые герои, новые достижения, которые еще раз подтвердят: Пермский край - край неисчерпаемых талантов.