«Все будет хорошо!»

Самое искреннее предложение в Народную программу «Единой России» – трогательный рисунок 10-летней Евы из Прикамья: «Пусть всё будет хорошо!». Фото: Юрий Евдокимов

В Москву из регионального исполкома партии отправилась машина с особенным грузом. Это тысячи идей, надежд и конкретных планов по улучшению жизни в крае. Проводить пришли те, кто своим трудом создает настоящее Прикамья: представители профсоюзов, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь и спортсмены.

На аккуратно сложенных коробках крупными буквами выведена фраза, ставшая объединяющим девизом региона, которую озвучил в своем послании губернатор Дмитрий Махонин: «Край промышленный - край сильный».

И это не просто слова. Руководитель регионального союза боевых искусств Пермского края Владимир Любровских нашел для этой мысли очень точное, жизненное сравнение:

- В боевых искусствах есть правило: сила удара зависит от твердой опоры. Для нашего региона такая надежная опора - промышленные предприятия. Именно они позволяют краю уверенно двигаться вперед. Мы тоже внесли свои инициативы в Народную программу, ведь видим, как строятся спортивные объекты, поддерживается массовый и профессиональный спорт. Хочется сделать Пермский край еще лучше и сильнее.

Фото: Юрий Евдокимов

Более 35 тысяч инициатив

Сбор предложений в Народную программу идет по всему Пермскому краю. Жители городов и сел приходят в общественные приемные и к депутатам. Своими идеями делятся врачи и учителя, инженеры и студенты, пенсионеры и многодетные родители. Значительный вклад внесли и работники промышленных предприятий - главной движущей силы Прикамья.

Сейчас собрано более 35 тысяч инициатив, и у каждой из них - свой масштаб. Кто-то просит установить современные качели с безопасным покрытием на детской площадке в родном дворе, кто-то обосновывает необходимость строительства нового ФАПа или больницы, а кто-то предлагает серьезные меры поддержки региональной экономики.

Но все эти голоса объединяет главное - что в Пермском крае живут неравнодушные люди, которые верят, что здесь все реально.

Наведите камеру телефона и оставьте свою инициативу.

Детские мечты

Среди тысяч серьезных, масштабных предложений встречаются и по-настоящему трогательные. Одно из них передала 10-летняя Ева, чьи родители работают на промышленном предприятии Прикамья. Девочка передала рисунок: большое здание завода, уютный дом, яркое солнце, а в центре крепко держатся за руки мама, папа и сама Ева. Рядом старательным детским почерком выведена простая, но очень глубокая фраза: «Пусть все будет хорошо!»

И, пожалуй, именно этот детский рисунок - самое искреннее и самое важное предложение в Народную программу. Ведь все, что сегодня строится, ремонтируется и создается в регионе, делается именно ради того, чтобы у наших детей все было хорошо.

Фото: Юрий Евдокимов

«Мы формируем будущее!»

Отправка машины в Москву - далеко не финал. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Пермского края Станислав Швецов подчеркивает, что сбор предложений продолжается:

- Специально для этого мы запускаем региональный портал «Есть результат 59.рф». Зайдя на него, каждый житель Прикамья может увидеть, что уже реально сделано по «Народной программе»: какие построены школы, больницы, парки и стадионы. И там же всего в пару кликов можно оставить свою инициативу. Мы формируем будущее Прикамья на ближайшие пять лет вместе!

Фото: Юрий Евдокимов

ВАЖНО

За каждой заполненной анкетой - настоящий пермский характер и искреннее неравнодушие к малой родине. Именно эти инициативы станут фундаментом развития региона на ближайшие пять лет.