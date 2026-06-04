Пермяков приглашают на экофестиваль «Природа города»

В программе фестиваля – интерактивные площадки, мастер-классы, экологические игры, квесты, конкурсы, акции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

5 и 6 июня в Перми уже в шестой раз пройдет масштабный экологический фестиваль «Природа города», который станет не только площадкой для обсуждения важных экологических вопросов, но и позволит вовлечь пермяков в заботу о природе.

В этом году местом проведения фестиваля станет парк культуры и отдыха «Балатово». Главное экологическое событие этого лета объединит горожан и гостей города для защиты окружающей среды через осознанное потребление и интерактивный досуг.

Как рассказали в администрации Перми, в программе мероприятия - молодежный и семейный отдых, экологическое просвещение и формирование бережного отношения к природе. Кроме этого, в рамках фестиваля состоится акция «Экодоброволец», где каждый желающий сможет помочь экологическим организациям и инициативам. Волонтеры смогут оказать помощь приютам, принять участие в субботниках, посадке растений, установке домиков для птиц и насекомых.

- В этом году экологический фестиваль «Природа города» впервые будет проходить на природной территории, - отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. - В основной программе - интерактивные площадки, тематические мастер-классы, экологические игры, квесты, конкурсы, акции. В зоне тихого отдыха будет работать станция наблюдений за растениями и животными Черняевского леса и интерактивная игровая площадка. Кроме этого, участники фестиваля смогут посетить современный музей природы в центре экологической культуры.

Пермяки смогут пройти познавательные маршруты, принять участие в экологических практикумах, природных лабораториях, ботанических соревнованиях и экспертных экскурсиях, где научатся исследовать лес и наблюдать за живой природой в ее естественном состоянии. Различные мероприятия рассчитаны на детей и взрослых. Занятия позволят освоить лесотерапию и йогу на свежем воздухе, а волонтерские акции по уборке природных территорий дадут возможность внести реальный вклад в сохранение окружающей среды.

Итак, какие мероприятия можно посетить?

5 июня

12:00 - открытие «Экофеста»

14:00 - 15:30 - авторские прогулки

16:00 - 20:00 - квест «Следы пермского периода»

6 июня

10:00 - велопрогулка по Черняевскому лесу

10:30 - занятия по скандинавской ходьбе

11:00 - 13:00 - прогулка с биологом «Тайная жизнь птиц»

11:30 - беговая прогулка

12:00 – йога

В течение двух дней на площадке «Природа города» можно принять участие в мастер-классах и экомастерских. Кроме этого, с 11:00 до 19:00 будут работать экопросветительская площадка, станция наблюдений и игровая площадка. Участники смогут принять участие в соревнованиях «Травознай и Древоед», квесте «Жабий патруль», заповедной игротеке.

Полная программа мероприятия размещена в официальной группе в «ВК» «Экофест «Природа города».