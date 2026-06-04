В Перми няню осудили за кражу золотых украшений у детей

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор бывшей помощнице воспитателя детского сада. Ее признали виновной в краже золота у детей. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Пермячка совершила преступление осенью прошлого года. По данным надзорного органа, нянечка похищала золотые украшения у ребят во время тихого часа и переодевания перед прогулкой. Затем украденные ценности она сдавала в ломбард, а вырученные деньги тратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также с нее взыскали в пользу 5 потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей. Кроме того, в отношении руководителя дошкольного образовательно учреждения вынесено частное постановление в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью персонала.

Напомним, ранее в Перми уже был похожий случай. В период с июля по сентябрь 2021 года женщина воровала золотые изделия в квартире семьи, где была няней. Тогда в отношении работницы возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере». Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.