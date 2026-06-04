Грузовик с прицепом выехал на «встречку»: в ДТП на трассе в Пермском крае погибли три человека

Смертельная авария произошла днем 4 июня в Сивинском округе. Фото: Полиция Прикамья

В Пермском крае три человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Серьезная авария произошла сегодня, 4 июня, около 12.30 на территории Сивинского округа. Подробности транспортного происшествия рассказали в полиции региона.

Фото: Полиция Прикамья

По предварительной информации, на 902 километре автодороги 47-летний водитель «Вольво» в составе полуприцепа выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и 47-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины «Фиат», получили смертельные травмы.

Фото: Полиция Прикамья

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.