«Сейчас у нас обычное уральское лето!»: июнь в Перми будет теплым, но без зноя

Первая неделя лета не радует пермяков высокими температурами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первая неделя лета не радует пермяков высокими температурами: по утрам столбик термометра с трудом поднимается до +10… +13, а днем погода далека от знойной. Когда пермякам ждать настоящего летнего тепла, объяснил доктор географических наук, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов:

- Рассчитывать, что с наступлением календарного лета у нас сразу будет +30, не стоит. Это скорее исключение из правил, чем норма. Судя по долгосрочным прогнозам, повторения майского максимума, когда температура поднималась до +31 градуса, в июне не ожидается. Вместе с тем, месяц холодным точно не будет. Да, сейчас ночные температуры держатся в районе +7... +10 градусов, а среднесуточная составляет около +15, и это не аномалия, а климатическая норма для начала июня. Ведь если вспомнить начало прошлого лета, то 1 июня 2025 года был +31 градус, а в 2018-м - всего +1. Поэтому сегодня у нас - обычное уральское лето.

Потепление обязательно будет, правда, ожидается оно медленным и постепенным.

- В большей степени рост среднесуточных температур будет происходить за счет ночных часов, а не за счет жары в дневное время. При этом тепло будет сопровождаться усилением осадков.

Прогноз обещает нам две порции дождей: одну - 5 и 6 июня, вторую - в середине следующей недели, когда возможно прохождение ливней с грозами.

- Дождей будет хоть и много, но их объем в Пермском крае не сравнится с Челябинской областью, где за первые дни июня уже выпала месячная норма осадков.

А значит, до конца текущей недели существенного изменения погоды пермякам ждать не стоит. Максимум, на что можно рассчитывать, - это +20... +22 градуса.

- В субботу из-за дождей станет еще прохладнее, а вот в середине следующей недели - 10 - 11 июня - к нам придет более теплая воздушная масса, и температура повысится до +25 градусов. В конце следующей недели установятся прояснения и прекратятся осадки, поэтому есть вероятность потепления до +26... +28 градусов. Температура будет выше климатической нормы, и погода станет «вполне полноценным летом», хотя и без экстремальной жары.

Причина прохладной погоды начала лета-2026 кроется в атмосферной ситуации над Южным Уралом - так называемой барической депрессии. Это устойчивая область пониженного давления, из-за которой преобладают северные и северо-западные ветры, из-за чего тепло с юга к нам не поступает. Однако из-за того, что на Ямале сохраняется аномальное тепло и стоит антициклон, он работает как щит, не пуская к Прикамью холод из Арктики.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru