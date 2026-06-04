Врачи рассказали, какие прививки пермякам нужно делать в сезон отпусков

Многие ошибочно полагают, что иммунитет, полученный в детстве, сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето - время отпусков, поездок на море, к бабушке в деревню или на собственную дачу. В этот период мы часто расслабляемся и забываем о мерах предосторожности.

В Роспотребнадзоре напомнили: перед любым выездом из дома, будь то соседний регион или заграничный курорт, стоит проверить свой прививочный статус. И речь идет не только о детях. Взрослые часто ошибочно полагают, что иммунитет, полученный в детстве, сохраняется на всю оставшуюся жизнь.

На самом деле со временем он ослабевает, и риск опасных инфекций возрастает. О том, какие прививки необходимы взрослым и детям летом, напомнила главный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

- Взрослый организм нуждается в защите не меньше детского, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Наталья Крягина. - Именно вакцинация, начавшаяся в начале XX века, стала ключевым фактором увеличения продолжительности жизни населения. Первые значимые результаты по снижению детской смертности появились в середине прошлого века. Если в Царской России и при начале советской власти до 5 лет не доживали 20–30% детей, то с введением массовой вакцинации ситуация кардинально изменилась. И лидерство в этой области принадлежало Советскому Союзу.

С 60–70-х годов в России действует Национальный календарь профилактических прививок. Он включает обязательную вакцинацию от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита и других инфекций. Для взрослых предусмотрена ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 18-летнего возраста.

Дачные угрозы

- Если вы на даче случайно уколетесь вилами или другим предметом, а последняя ревакцинация была более 10 лет назад, необходимо срочно обратиться в травмпункт для экстренной профилактики столбняка, - подчеркнула доктор. - Это критически важно, ведь столбняк не лечится, а токсические формы дифтерии у непривитых могут приводить к летальному исходу с вероятностью до 50%.

Также дачный сезон таит в себе и другие угрозы. Весной и летом многие занимаются уборкой участков после зимы. В это время высок риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую переносят грызуны. Вирус выделяется с мочой и пылью.

Вакцины от ГЛПС не существует. Единственная защита - использование респираторов и перчаток при уборке помещений.

Также существуют такие инфекции, как туляремия (вакцинация показана только группам риска: охотникам, лесникам) и лептоспироз, но прививки от них делаются только по эпидемиологическим показаниям.

Ветрянка и корь у взрослых

Многие считают ветрянку детской болезнью, но у взрослых она протекает гораздо тяжелее.

- Ветрянка у взрослых может давать тяжелую пневмонию, энцефалит и оставлять серьезные косметические дефекты, - предупреждает Наталья Корягина.

Вакцинация против ветрянки показана только тем, кто не болел этой болезнью в детском или подростковом возрасте.

Краснуха и корь во взрослом возрасте также переносятся значительно сложнее, чем в детстве.

Обычно в возрасте одного года детям проводят плановую прививку. Если этого не произошло, и человек не переболел краснухой, то ему нужно пройти первичную вакцинацию. Однако последнее время врачи настаивают на перевакцинации: с годами иммунитет к «детским» заболеваниям затухает, и прививка перестает действовать.

Успеть защитить себя от клещей

Летом мы часто выезжаем на природу - в лес или на дачу. В связи с этим вопрос защиты от клещевого энцефалита становится особенно актуальным. Не поздно ли прививаться сейчас? Нет, не поздно!

Существует два варианта вакцинации: стандартная схема: две дозы с интервалом от 1 до 7 месяцев (оптимально — через месяц), третья — через 12 месяцев.

Экстренная схема: первая доза и вторая через две недели. Иммунитет формируется уже к следующему сезону.

Идеально начать курс вакцинации прямо сейчас, чтобы к следующему лету быть полностью защищенным. Это особенно важно для жителей эндемичных районов Пермского края: Пермского района (включая Левшино), Добрянки, Жебреев, Оханского и Очерского районов.

- Если вы знаете, что ваша дача находится там, где очень большое количество присасываний клещей, вакцинация обязательна.

При этом важно помнить: вакцины от болезни Лайма (боррелиоза) не существует. Здесь работает только профилактика: использование репеллентов и правильное удаление клеща (желательно в медучреждении). А также обязательная сдача снятого клеща на исследование на клещевой боррелиоз.

Соблюдение этих простых правил поможет провести лето безопасно и без неприятных последствий для здоровья.

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