«Пластик — это не мусор, а приключение!»

Второй год «зеленые» уроки проходят в детских садах, школах и колледжах Перми. Фото: АО "Сибур-Химпром".

Представьте: в класс заходит не строгий учитель, а настоящий профессионал с завода. Он не читает лекции, а предлагает… поиграть! Именно так уже второй год проходят «зеленые» уроки для ребят в детских садах, школах и колледжах Перми. Сотрудники «Сибур-Химпрома» выходят в пермские учреждения образования, чтобы на своем примере показать: беречь планету может каждый.

На предприятии создан масштабный просветительский проект «Экологическая смена» – его идея проста и понятна: помочь детям разобраться, как жить в гармонии с природой.

Скучно не будет!

Малыши в садиках собирают эко-пазлы и сортируют игрушечный мусор. Школьники - настоящие сыщики: раскладывают по полочкам, куда девать батарейку, сколько пластиковых бутылок нужно, чтобы получилась модная футболка, и почему та самая «птичка в треугольнике» на дне стаканчика — вовсе не секретный знак.

А главное - здесь разрушают стереотипы. Оказывается, пластик - это не враг, а ценный материал, который может жить второй, а то и третьей жизнью.

Десять уроков за день

Герои этого проекта — сами сотрудники. Обычные специалисты самых разных профессий, не обязательно экологи, операторы, метрологи, инженеры, которые днем работают на заводе, в свободное время идут в гости к детям.

Вот, например, Сергей Гусев, оператор экологических установок. Он за один день, 18 мая, провел целых 10 уроков в школе №122!

— Честно говоря, сам был поражен, — улыбается Сергей. — Дети так здорово включаются! Спорят, задают вопросы, придумывают свои версии. Они же потом бегут домой и рассказывают все мамам, папам, бабушкам. А родителям часто некогда разбираться в этих «треугольниках». Получается, мы через детей учим взрослых!

А начальник смены Владимир Катаев признается: работать с самыми маленькими экологами - чистое удовольствие. Потому что они самые искренние и восприимчивые. После таких встреч родители говорят: «Теперь у нас в семье раздельный сбор мусора», - и это главный показатель того, что все начинается с малого.

Инвестиция в будущее

Проект растет как снежный ком. В этом году уже 40 заводских энтузиастов стали учителями для 8 садиков, 27 школ и 4 колледжей.

В «Сибур-Химпроме» проект набирает популярность, все больше пап и мам берутся примерить роль наставника и встать к школьной доске или сходить в детский сад. Главное, что выносят с этих уроков дети, — чувство, что от них лично что-то зависит. Что мир станет чище не от волшебной таблетки, а от простого привычного действия: не выбросил фантик на газон или положил бутылку в нужный контейнер.

- Нефтехимики - неравнодушные люди, которые начинают с себя и своих семей, соседей, друзей. Мы думаем не только о выполнении производственных показателей, но и о том, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Проект «Экологическая смена» - это не про отчеты, а про будущее, которое рождается сегодня на обычном школьном уроке, - говорит Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур- Химпром».