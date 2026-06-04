Территория творчества и новых технологий: культура в Прикамье выходит за рамки традиционных форматов

Фото: пресс-служба депутата

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин посетил с рабочим визитом Пермский государственный институт культуры. Сегодня это не только вуз, который готовит артистов, режиссеров, музыкантов и работников культуры, но и образовательный, учебно-методический, научный и творческий центр.

Учреждение уверенно сочетает классические творческие школы с современными технологиями. За более чем полувековую историю педагоги подготовили более 17,5 тысяч выпускников, среди которых - всемирно известный иллюзионист Владимир Данилин, директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина, создатель и художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов, актеры российского кино и телевидения Антон Богданов, Светлана Пермякова, Марина Федункив, диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман (DJ Smash), солист Мариинского театра, Лауреат XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Владислав Куприянов и другие.

Ежегодно вуз организует и проводит более 200 научных и просветительских мероприятий.

Вместе с ректором Людмилой Дробышевой-Разумовской Антон Немкин посетил большой и малый концертные залы, познакомился с работой Центральной детской школы искусств, а также осмотрел новые образовательные пространства института.

Фото: пресс-служба депутата

Особый интерес вызвал Центр саунд-дизайна и визуальных технологий – самое высокотехнологичное подразделение института культуры. Это многофункциональная площадка, которая оснащена самым современным оборудованием для медиапроизводств. Здесь студенты работают с системами захвата движений, создают цифровых персонажей и анимацию, осваивают технологии, которые еще недавно казались атрибутом крупнейших мировых студий кино и компьютерной графики. Будущие режиссеры, дизайнеры и специалисты медиасферы получают практические навыки на оборудовании, которое используется в современной индустрии.

Фото: пресс-служба депутата

- Очень важно, что культура сегодня не замыкается в рамках традиционных форматов, а развивается вместе со временем. Здесь бережно сохраняют лучшие творческие традиции и одновременно готовят специалистов для совершенно новых направлений киноиндустрии, цифрового искусства, визуальных технологий. Такие учреждения становятся точками роста для целых отраслей экономики и помогают молодым людям реализовывать свои таланты на родной земле, – отметил Антон Немкин.